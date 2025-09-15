מכבי ת"א תעמוד לדין, גרינפלד טוען לפגיעה בו

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את מכבי תל אביב לדין משמעתי בגין פגיעה ע"י אוהדים, התפרעות אוהדים והתפרצות לשדה המשחק במהלך המשחק מול טבריה ביום שבת.

מכבי תל אביב עלולה לספוג מכה קשה, כאשר תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, דורש משחק חוץ ללא קהל – עונש שאם וכאשר, יחול על הצהובים דווקא בדרבי התל אביבי הגדול מול הפועל תל אביב במחזור השביעי, ב-19.10.

בין הטענות, כתב שופט המשחק אוראל גרינפלד כי: “במחצית השנייה, בדקה 56:30 שוב עיכבתי את חידוש המשחק למשך שתי דקות נוספות לטובת הוצאות קונפטי מרחבת ה-16 והשער הצפוני, כמו כן, כאשר התכופפתי לפנות סוג של כדור צהוב עשוי דבק/פלסטיק (גודלו כאגרוף), הושלך עליי ופגע במישרין בראשי כדור זהה (היה בצבע כחול לדעתי), נבהלתי מעצם פגיעת החפץ בראשי וביקשתי ממנהל קבוצת מכבי ת”א שישעה כל שביכולתו כדי לפעול מול קבל קבוצתו”.

עוד כותב גרינפלד בדו”ח כי בדקות 60 ו-69 נאלץ לעכב את חידוש המשחק לאחר חפצים זהים שנזרקו מיציע אוהדי מכבי תל אביב, כאשר בדקה ה-75 ביקש הכרוז מהאוהדים לחדול את השלכת החפצים. עוד צוין כי לאחר השער החמישי (שנפסל בסופו של דבר), פרצו מספר אוהדי מכבי ת”א לכר הדשא כדי לחגוג.