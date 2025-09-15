יום שני, 15.09.2025 שעה 13:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
94-64אתלטיק בילבאו3
94-64חטאפה4
73-84ויאריאל5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
16-23מיורקה19
111-24ג'ירונה20

אחרי ה-0:6, שחקני בארסה הלכו מבלי להתקלח

סיפור הזוי: חניכיו של פליק העדיפו אחרי ולנסיה לבצע את שגרת הסיום במתחם המועדון ועלו למיניבוס מזיעים. וגם: ברכב לא היה מקום, כוכב נשאר מאחור

|
פרמין לופס ורוברט לבנדובסקי (צילום מסך)
פרמין לופס ורוברט לבנדובסקי (צילום מסך)

ברצלונה הביסה אתמול (ראשון) את ולנסיה 0:6 במשחק חד צדדי במיוחד, אך סיפור מסקרן הגיע דווקא גם מחוץ למגרש, מאחורי הקלעים. המשחק, שנערך באצטדיון יוהאן קרויף בשל השיפוצים הנמשכים בקאמפ נואו הסגור לקהל, הסתיים באירוע בלתי שגרתי שגרם להרמת גבה גם בקרב השחקנים.

בסיום ההתמודדות, שחקניו של המאמן האנזי פליק עזבו את האצטדיון מבלי להתקלח או להחליף בגדים בחדר ההלבשה, זאת מאחר שהעדיפו לבצע את שגרת סיום המשחק במתחם האימונים של המועדון, הסיוטאט אספורטיבה. לצורך כך העמיד המועדון לרשות השחקנים מיניבוס, שלקח אותם לאימון, כך פורסם ב’מארקה’.

אלא שכאן התעוררה בעיה לא צפויה, למיניבוס לא הייתה קיבולת מספקת כדי להסיע את כל הסגל בבת אחת. כתוצאה מכך, כמה שחקנים, ביניהם גם רוברט לבנדובסקי, נאלצו להמתין בחוץ בהפתעה, כשנותרו מאחור עד שהרכב ישוב ויאסוף אותם, הוסיפו באתר הספרדי.

למרות הניצחון הגדול, התקרית הפתיעה גם אנשי צוות במועדון. ככל הנראה, במועדון יערכו בקרוב שינויים לוגיסטיים על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד.

