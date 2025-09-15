יום שני, 15.09.2025 שעה 12:34
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אחרי הסרת החרם הצהוב: כל הכרטיסים נרכשו

המאבק של אוהדי מכבי ת"א השתלם גם להפועל פ"ת, כ-5,000 צהובים יגיעו מחר ב-19:30 למשחק ההשלמה. לאזטיץ' יפתיע עם רוטציה רחבה? ההתלבטויות רבות

|
יציע אוהדי מכבי ת
יציע אוהדי מכבי ת"א במחווה אדירה (שחר גרוס)

אוהדי מכבי תל אביב רכשו את כל הכרטיסים למשחק הליגה מחר (שלישי, 19:30) מול הפועל פתח תקווה, זאת אחרי הסרת החרם הצהוב אותו הוביל הקהל הצהוב באמצעות עמותת “אחים לסמל” וארגון האוהדים “מכבי פנאטיקס”. אתמול בשעה 19:00 פתחה מכבי את המכירה לטובת אוהדיה ותוך פחות מ-20 שעות נמכרו כל 5,000 הכרטיסים שהועברו אליהם, מה שגם הבטיח הכנסה נאה מאוד למלאבסים. 

המאבק של אוהדי מכבי ת”א, בסיוע עם הנהלת המועדון, היה הכרחי ובמועדון מקווים כי שאר הקבוצות בליגת העל ימשיכו בדרך הזו העונה כדי שמגרשי החוץ ימשיכו להיות מלאים, ובתמורה כמובן שגם האוהדים של היריבות יזכו למחירים הוגנים במשחקי החוץ שלהם באצטדיון בלומפילד, בטח במציאות בה אנו חיים כאשר הנטל הכלכלי רק הולך ועולה. 

בכל הנוגע למשחק, הערב יתקיים האימון המסכם כאשר לפני כן יערוך המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, את מסיבת העיתונאים שלו לקראת המפגש. למאמן הסרבי מחכה משחק מול הפועל ירושלים בבלומפילד ביום שבת וביום רביעי הבא פתיחת הליגה האירופית בסלוניקי מול פאוק, ועל כן השאלה הגדולה היא האם יבחר ברוטציה רחבה, כאשר ההתלבטויות שלו רבות. 

"המפתיע רז שלמה והמצטיין- בליץ"

במשחק האחרון ביום שבת ישבו בספסל של מכבי ת”א שחקנים כמו אושר דוידה, אלעד מדמון, איתמר נוי, נועם בן הרוש, דני גרופר, הייטור, בן לדרמן וחליו וארלה, כאשר מחוץ לסגל נותר איסוף סיסוקו שלא היה כשיר. ללאזטיץ’ יש אפשרויות רבות מבחינת רוטציה אם כי הוא גם יכול לבצע אותה מול הפועל ירושלים בשבת, והכל תלוי במה שהוא יחשוב אחרי האימון המסכם בנוגע לכושר, עומסים וכדומה. 

