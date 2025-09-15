כבר 11 שנים שהסטטיסטיקה פוגעת. גם הפעם?

זו לא נבואה של ממש, זו סטטיסטיקה. ב-11 העונות האחרונות (ברציפות), יש לנו עולה לליגה הלאומית, מבין אלו שהשיגו לכל הפחות ארבע נקודות, בשני המחזורים הראשונים בליגה א' דרום. בעונה החולפת, לצורך העניין, עירוני מודיעין השיגה בשני המחזורים הראשונים שש נקודות ובשורה התחתונה – משחקת כיום בליגה הלאומית. האם אנחנו לקראת עונה 12 ברציפות?

לאחר שני מחזורי ליגה, בליגה א' דרום, לעונת המשחקים 2025/26, השיגו לכל הפחות ארבע נקודות: מכבי קריית מלאכי, מ.כ. ירושלים, מכבי קריית גת, מ.כ. כפר סבא, הפועל הרצליה, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל אזור. כלומר, לא פחות משבע קבוצות שהשיגו את כמות הנקודות, שסטטיסטית, ב-11 השנים האחרונות, מביאה עלייה לליגה הלאומית. גם הפעם? ימים יגידו.

ב-11 השנים האחרונות, מאז עונת 2013/14, כל הקבוצות שעלו מהמקום הראשון בליגה א' דרום עשו זאת כשהשיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות בצמד המחזורים הראשונים. עירוני מודיעין (2024/25), מכבי יפו (2021/22), אדומים אשדוד (2020/21), הפועל כפר שלם (2019/20), סקציה נס ציונה (2017/18), הפועל מרמורק (2016/17) ומכבי קריית גת (2013/14) השיגו שש נקודות כ"א.

שחקני בית'ר נורדיה ירושלים חוגגים (צילום גלעד אימס)

הפועל כפר שלם (2023/24), מכבי הרצליה (2022/23), מ.ס. כפר קאסם (2018/19), מכבי שעריים (2015/16) והפועל אשקלון (2014/15) השיגו ארבע נקודות כ"א בצמד המשחקים הראשונים בליגה א' דרום. אם כך, סטטיסטית בלבד, כאמור, לקריית מלאכי, מ.כ. ירושלים, קריית גת, כפ"ס, הרצליה, נורדיה י־ם ואזור יש את הסיכוי הגבוה ביותר להניף את צלחת האליפות לעונה הנוכחית.

במסגרת המחזור השלישי בליגה א' דרום, שיתקיים רגע לפני ראש השנה, יתקיימו המשחקים הבאים: מכבי קריית גת – שמשון תל אביב, בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. כפר סבא, הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון, בית"ר יבנה – הפועל אזור, מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירושלים, הפועל הרצליה – צעירי טירה, מ.ס. דימונה – מכבי יבנה, מכבי ע. אשדוד – הפועל ניר רמת השרון.

שחקני מ.כ. כפר סבא חוגגים (יונתן גינזבורג)