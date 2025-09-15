גם בבלומפילד: בית"ר פייבוריטית נגד הפועל ת"א

המחזור בליגת העל נמשך, והיום (שני) הוא מגיע לשיאו. הפועל תל אביב תארח את בית”ר ירושלים במשחק המרכזי בבלומפילד, כשמכבי חיפה תפגוש למשחק לא פשוט את מ.ס אשדוד. עוד ישוחק המחזור השלישי בגביע ווינר סל, כשבני הרצליה יפגשו את הפועל העמק. אתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

במשחק המרכזי, הפועל תל אביב, שתארח את בית”ר ירושלים היא האנדרדוג עם יחס של פי 3.25 לניצחון. סיום מתוק לירושלמים לעומת זאת, יהיה שווה למנחשים יחס של פי 2.00, בעוד תיקו יהיה שווה יחס של פי 3.30.

עוד בליגת העל, מכבי חיפה תארח בסמי עופר את מ.ס אשדוד, והיא באה כפייבוריטית ברורה למשחק עם יחס של פי 1.25 בלבד לניצחון. הפתעה של האשדודים תהיה שווה ליחס של פי 8.00, בעוד חלוקת נקודות תהיה שווה ליחס של פי 5.40.

דולב חזיזה חוגג (עמרי שטיין)

גם בגביע ווינר סל ממשיכים לשחק, כשבמחזור השלישי בני הרצליה יפגשו את הפועל העמק. ניצחון של המארחת ביותר מארבע הפרש שווה ליחס של פי 1.80. ניצחון של האורחת או הפסד שלה בפחות מארבע הפרש יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.80 גם כן. שוויון בין הקבוצות זוכה ליחס של פי 9.00.