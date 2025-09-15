יום שני, 15.09.2025 שעה 11:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

גם בבלומפילד: בית"ר פייבוריטית נגד הפועל ת"א

ב'ווינר' קבעו: הקבוצה מהבירה זכתה ביחס של פי 2.00 לניצחון, בעוד האדומים קיבלו 3.25 בלבד. וגם: מה היחס אותו קיבלה חיפה נגד אשדוד, וגביע ווינר

|
עומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)

המחזור בליגת העל נמשך, והיום (שני) הוא מגיע לשיאו. הפועל תל אביב תארח את בית”ר ירושלים במשחק המרכזי בבלומפילד, כשמכבי חיפה תפגוש למשחק לא פשוט את מ.ס אשדוד. עוד ישוחק המחזור השלישי בגביע ווינר סל, כשבני הרצליה יפגשו את הפועל העמק. אתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

במשחק המרכזי, הפועל תל אביב, שתארח את בית”ר ירושלים היא האנדרדוג עם יחס של פי 3.25 לניצחון. סיום מתוק לירושלמים לעומת זאת, יהיה שווה למנחשים יחס של פי 2.00, בעוד תיקו יהיה שווה יחס של פי 3.30.

עוד בליגת העל, מכבי חיפה תארח בסמי עופר את מ.ס אשדוד, והיא באה כפייבוריטית ברורה למשחק עם יחס של פי 1.25 בלבד לניצחון. הפתעה של האשדודים תהיה שווה ליחס של פי 8.00, בעוד חלוקת נקודות תהיה שווה ליחס של פי 5.40. 

דולב חזיזה חוגג (עמרי שטיין)דולב חזיזה חוגג (עמרי שטיין)

גם בגביע ווינר סל ממשיכים לשחק, כשבמחזור השלישי בני הרצליה יפגשו את הפועל העמק. ניצחון של המארחת ביותר מארבע הפרש שווה ליחס של פי 1.80. ניצחון של האורחת או הפסד שלה בפחות מארבע הפרש יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.80 גם כן. שוויון בין הקבוצות זוכה ליחס של פי 9.00. 

שחקני בני הרצליה בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני בני הרצליה בטירוף (ראובן שוורץ)
