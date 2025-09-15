אחרי אזרוח קורנו: חיפה הגישה הצעה על פטקוב

אחרי ההליך המהיר לאזרוחו של פייר קורנו, נראה שמכבי חיפה ממשיכה לחפש חיזוק זר, והפעם בבולגריה. על פי דיווחים במדינה, הירוקים פנו לאחרונה ללבסקי סופיה בנוגע לצירופו של הקשר ההתקפי מרין פטקוב, אך נתקלו בסירוב ראשוני. יש לציין שבמכבי חיפה טוענים שבשלב הזה אין תוכניות להביא זר נוסף.

לפי הדיווח, ההצעה שהעבירה מכבי חיפה עבור פטקוב נחשבת לנמוכה מדי, ולא עומדת בציפיות של המועדון הבולגרי, שמעוניין לקבל לפחות מיליון אירו עבור הכישרון בן ה-21. "בשלב זה לא נראה שהצדדים קרובים לעסקה", נכתב בכלי התקשורת המקומיים.

פטקוב, שגדל במחלקת הנוער של לבסקי, הפך בשנתיים האחרונות לשחקן משמעותי במועדון ואף זומן לנבחרת הלאומית של בולגריה. הוא מסוגל לשחק הן כקשר התקפי והן באגפים, ונחשב לשחקן מגוון עם פוטנציאל גבוה. אגב, שווי השוק שלו בטרנספר מארקט הוא 3.5 מיליון אירו.

הבולגרי בן ה-21 שיחק אך ורק בלבסקי סופיה עד כה בקריירה, ויש לו בגיל צעיר מאוד כבר 182 הופעות, בהן הוא הצליח להבקיע 34 שערים ולבשל עוד 13 גולים נוספים. בנוסף, יש לו 18 הופעות ושלושה שערים במדי הנבחרת הבוגרת, כאשר שם הוא משתף פעולה בין היתר עם שחקן הפועל ת”א, אנדריאן קרייב.