דניאל פרץ סירב להתראיין: עדיף שלא, לא שיחקתי

דניאל פרץ שוב לא שותף בתבוסה של המבורג 5:0 לבאיירן מינכן, שקרתה בשבת האחרונה. ב’בילד’, העיתון המוביל בגרמניה, ניסו לנתח את הסיטואציה של הלגיונר הישראלי, שכזכור מושאל מהבווארים במטרה לצבור דקות, וסיפרו על רגע מוזר שקרה בסוף המשחק.

“מה עומד מאחורי ההחלטה הזו”? שאלו בעיתון. “דניאל פרץ חווה ערב שבת שהוא יעדיף לשכוח. הוא מתוסכל מתפקידו בהמבורג מפני שהוא רצה לצבור הרבה דקות משחק בקבוצת העולה החדשה לבונדסליגה”. נאמר על מצבו של הלגיונר הישראלי.

עוד הוסיפו: “זו גלולה מרה עבור השוער הישראלי, שככל הנראה בקיץ האחרון עורר עניין אצל מועדונים כמו גנואה וברסט. לפני כן, גם פ.ס.וו. איינדהובן, שמשתתפת בליגת האלופות ניסתה לצרפו, אך היא לא הגיעה להסכמה עם באיירן לגבי תנאי ההעברה”.

דניאל פרץ עם החברים בבאיירן (IMAGO)

בעיתון סיפרו על סיטואציה מוזרה שקרתה אחרי המשחק: “כאשר ביקשנו ממנו ראיון, פרץ נעצר תחילה בנימוס, לאחר מכן שאל את איש התקשורת של המבורג מה לעשות. האיש ענה לו שזו החלטה שלו, והשוער חשב שוב ואמר, ‘עדיף שלא, הרי לא שיחקתי’. מה שיכול להעיד על תסכולו ממצבו”.