פיפ"א איחדה את פגרת אוקטובר וספטמבר

פיפ"א אישרה היום (שני) כי החל מהעונה הקרובה, לוח השנה של משחקי הנבחרות יעבור שינוי משמעותי. במקום שתי פגרות נפרדות בחודשים ספטמבר ואוקטובר, יתקיים מעתה חלון בינלאומי אחד ארוך שיימשך מה-21 בספטמבר ועד ה-6 באוקטובר.

ההחלטה התקבלה במסגרת דיוני ועדת התחרויות של פיפ"א, והיא חלק ממאמץ כולל לייעול לוח המשחקים ולצמצום עומסים לוגיסטיים ושחיקה פיזית אצל השחקנים. המשמעות בפועל היא שכל משחקי מוקדמות המונדיאל, היורו או כל טורניר בינלאומי אחר המתוכננים לתקופה זו, ייערכו ברצף אחד, במקום להתפרש על פני שתי פגרות נפרדות.

המהלך, שצפוי להיכנס לתוקף החל מספטמבר 2026, ישפיע באופן ישיר על קבוצות רבות ברחבי העולם, ובמיוחד על מועדונים באירופה. קבוצות שכוללות סגלים עם שחקנים בינלאומיים ייאלצו להסתדר במשך כשבועיים ללא שחקניהן הבולטים, דבר שעשוי להשפיע על תכנון האימונים, כושר הקבוצה ואפילו על תוצאות המשחקים בסמוך לפגרה ואחרי הפגרה.

בנוסף, איחוד הפגרות יגרום לדחיסה של לוח המשחקים בליגות המקומיות, שייאלצו להתאים את עצמן לשינוי המשמעותי. גם שחקנים שמגיעים ממדינות רחוקות ייאלצו להתמודד עם עומס טיסות ורצף משחקים אינטנסיבי יותר.