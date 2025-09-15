יום שני, 15.09.2025 שעה 21:38
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מרשים: שיא ישראלי לאדוה כהן ב-3,000 מכשולים

האצנית שברה את השיא הישראלי בפעם השלישית העונה, והפעם באליפות העולם עם 9:19:90, שיפור של כמעט 5 שניות. למרות זאת, היא לא הצליחה להעפיל לגמר

|
אדוה כהן (איגוד האתלטיקה בישראל)
אדוה כהן (איגוד האתלטיקה בישראל)

אליפות העולם באתלטיקה מתקיימת בימים אלו בטוקיו, וזו הזדמנות נהדרת עבור המשלחת הישראלית שלנו להביא תוצאות יפות. בזמן ששני ישראלים סיימו בטופ 7 במרתון, הלילה (בין ראשון שלני) גם אדוה כהן הביאה לא מעט כבוד, ושברה את השיא הישראלי ב-3,000 מטרים מכשולים.

הספורטאית נמצאת בכושר שיא בקריירה, כאשר זו הפעם השלישית שהיא שוברת את השיא הישראלי, רק העונה, השיג מטורף. האצנית ששייכת למכבי תל אביב סיפקה זמן מרשים של 9:19:90 דקות, אבל יש לציין שלמרות השיא זה לא הספיק לגמר והיא סיימה במקום השישי במקצה שלה.

אדוה בת ה-29 הייתה בעונה נהדרת ובמהלכה שיפרה בפעם השלישית את השיא הלאומי. השיא הקודם עמד על 9:24.46 דקות, כלומר היא שיפרה אותו בזמן שקרוב לחמש שנים.

אדוה כהן (איגוד האתלטיקה בישראל)אדוה כהן (איגוד האתלטיקה בישראל)

אדוה כהן אמרה: "עשיתי שיא אישי וישראלי, וירדתי מ-9:20 דקות שזו הייתה המטרה הראשית שלי העונה, אבל לצערי פספסתי את הגמר. ממש רציתי להיות שם. יש בי שמחה מהולה בעצב כשאני מסיימת את העונה ככה, אבל עדיין יש עוד מלא בטנק. למדתי ממה שעשיתי באולימפיאדת טוקיו בשנת 2021, הבנתי מה אני צריכה לעשות כדי להגיע הכי מוכנה שיש. השנה הבאה תהיה יותר גדולה". 

