"מודאג? לא עוסק בזה. נמשיך בעקרונות שלנו"

בהפועל ירושלים מודים שאתמול (ראשון) מול הפועל באר שבע זה לא היה כוחות. הקבוצה האדומה מהבירה לא מצאה את עצמה על כר הדשא בטדי, והיריבה מבירת הנגב פשוט שיחקה איך שבא לה וסיימה בניצחון 1:5 קליל על החבורה של זיו אריה.

עם זאת, בירושלים בטוחים שיהיה בסדר, מאמינים שהדברים יראו טוב בהמשך, בטח כשיחזרו הפצועים ובאייה המורחק. המאמן זיו אריה לא הגיע במצב רוח למסיבת העיתונאים והסתפק בתשובות קצרות על המשחק, כשהוא מסרב להתייחס לביקורת שספג במהלך השבוע שעבר.

ככה בדיוק נשמעה מסיבת העיתונאים אחרי המשחק:

זיו, מה קרה להפועל ירושלים שהמשחק הסתיים בצורה כזו, בתוצאה כזו? זו רק העליונות של באר שבע?

”לא היינו באנרגיות, לא היינו מספיק טובים מבחינת הרמה והביצועים וזו התוצאה”.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אתה מודאג?

”לא עוסקים בדאגות, נמשיך לעבוד קשה”.

הגעת למשחק מול באר שבע, אתה לא חושב שהיית צריך לשנות משהו מהמשחקים האחרונים בהם הקבוצה הפסידה לאשדוד והפועל חיפה? לדוגמה להציב את דומג’וני בהרכב.

”נמשיך לשחק לפי העקרונות שלנו”.

תרצה להגיב על הביקורת שנשמעה כלפיך בעשרת הימים האחרונים, על כך שאתה אומר אחרי משחקים שהמשחק לא מעניין שהתוצאה לא חשובה?

”שאלות רק על המשחק”.

זיו אריה (אורן בן חקון)

אבל יש לך פה הזדמנות להסביר.

”שאלות רק על המשחק”.

הפועל ירושלים נבנתה על שחקנים צעירים העונה, לא הגיע הזמן שהקבוצה תבנה סגל איכותי יותר?

”יש סגל טוב. נמשיך להשתפר ונעשה הכל לנצח משחקים”.

אתה אופטימי?

“תמיד”.