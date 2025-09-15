יום שני, 15.09.2025 שעה 13:20
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
91-63נאפולי1
93-73יובנטוס2
72-43אודינזה3
63-52קרמונזה4
62-43מילאן5
61-23רומא6
53-63אטאלנטה7
42-33קליארי8
45-13טורינו9
36-93אינטר10
33-43לאציו11
31-22קומו12
32-13בולוניה13
35-33ססואולו14
24-23פיורנטינה15
11-02גנואה16
13-13פיזה17
15-12ורונה18
15-13פארמה19
16-13לצ'ה20

"מודריץ' זה פנומן, באמת שכבר אין מילים עליו"

טירוף מהקשר, שחגג 40 ונתן למילאן 0:1 על בולוניה: "הוא משהו אחר, האיש תמיד הכי טוב על הדשא". הקרואטי צחק: "מקווה שיפסיקו לדבר על הגיל". צפו

|
הכותרות עם לוקה מודריץ' (צילום מסך)
הכותרות עם לוקה מודריץ' (צילום מסך)

מה עוד אפשר לומר על לוקה מודריץ’? רוב השחקנים בגיל שלו היו הולכים על הכסף, חלק היו פורשים, הרבה היו מחפשים יעד אקזוטי כדי לבלות בסוף הקריירה, אבל הוא? רק לפני פחות משבוע הוא חגג 40, ואתמול (ראשון) הוא נתן 0:1 למילאן על בולוניה.

באיטליה מאוהבים בקרואטי הוותיק: “זה פנומן מסוג אחר, משהו שלא ראינו הרבה כאלו אי פעם”, נכתב ב’גאזטה’. גם בגיל 40 האיש הזה הוא הכי טוב על הדשא, תמיד היה, תמיד יהיה. מילאן לא הבריקה יותר מידי, אז בא לוקה והחליט שהוא לוקח עליו. איתו מילאן יכולה לחלום”.

מודריץ’ עצמו דיבר בסיום הניצחון וצחק: “אני מקווה שעכשיו לא ידברו על הגיל שלי יותר. האמת שסאלמקרס נתן לי כדור גדול, וזה היה קל עבורי לכבוש, הוא גם נתן משחק טוב. נלחמנו כקבוצה, אנחנו בונים ביטחון, ואנחנו רק נשתפר כי נכיר אחד את השני יותר, ובנוסף לקבל בחזרה את הפצועים. הדבר הכי חשוב כרגע זה לנצח, מתרכזים כבר במשחק הבא”.

אגדה חיה: מודריץ' מעניק ניצחון יקר למילאן

אגב, אירוע קצת פחות נעים התרחש בסן סירו, כאשר מאמן מילאן מסימילאנו אלגרי הורחק: “מה קרה? לא קיבלנו פנדל, והיה לי מה לומר לשופט הרביעי”, אמר המאמן. האיטלקי אפילו זרק את הג’קט שלו וזעם לכל עבר, כאשר בירידה לחדר ההלבשה אנשי הצוות על הספסל היו צריכים להרגיע אותו. הוא צעק “בראבו” לא פעם ולא פעמיים לעבר עוזר השופט.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (IMAGO)
