יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"משחק שייזכר לעד, עם נבחרת שתיזכר לעד"

התקשורת בגרמניה יוצאת מגדרה אחרי הזכייה של הנבחרת: "דור הזהב, משחק היסטורי וסגל היסטורי". שרודר MVP הטורניר: "מגדולי שחקני הנבחרות אי פעם"

|
פרנץ ואגנר ודניס שרודר מרוצים (IMAGO)
פרנץ ואגנר ודניס שרודר מרוצים (IMAGO)

דור הזהב של גרמניה. הנבחרת המדהימה חגגה זכייה מטורפת באליפות העולם, ואמש (ראשון) היא הוסיפה את הדובדבן שבקצפת לדור הזה, עם זכייה בלתי נשכחת ביורובאסקט אחרי 83:88 על נבחרת טורקיה, בתום גמר עוצר נשימה.

התקשורת הגרמנית יצאה מגדרה, כאשר נרשם: “משחק היסטורי, נבחרת היסטורית. הדור הזה של גרמניה ייזכר לעד, והמשחק הזה ייזכר לעד. יורובאסקט אדיר קיבל את החותמת שהגיע לו. דניס שרודר ייחקק לעד כאחד הגדולים ברמת הנבחרות”.

אגב, שני שחקנים של גרמניה נבחרו לחמישיית הטורניר, דניס שרודר ופרנץ ואגנר. השלישייה שהשלימה את החמישייה הם יאניס אנטטקומפו, לוקה דונצ’יץ’ ואלפרן שנגון. המצטיין של כל הטורניר כולו הלך ללא אחר מאשר שרודר, ה-MVP של אליפות אירופה.

נבחרת גרמניה מניפה (פיב"א)נבחרת גרמניה מניפה (פיב"א)

הגיבור המפתיע היה אייזק בונגה, שקלע 20 נקודות והוביל את רשמית הקלעים של המנצחת: “אם בונגה יחזור ל-NBA, זה יהיה בגלל המשחק הזה. שרודר לא היה שם עד הרבע האחרון, ואמנם כן הגיע בענק לקלאץ’, אז בונגה דאג להיות שם עבור אלופת העולם, שכעת גם אלופת אירופה.

