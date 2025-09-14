מנשנגלדבאך הובסה, סט. פאולי ביצעה מהפך

המחזור השלישי של הבונדסליגה ננעל אתמול (ראשון) עם שני משחקים שכל אחד הביא איתו משהו אחר. ברוסיה מנשנגלדבאך חטפה 4:0 בבית מוורדר ברמן, כשסט. פאולי ביצעה מהפך דרמטי וניצחה את אוגסבורג והיא עדיין בלתי מנוצחת העונה.

ברוסיה מנשנגלדבאך – ורדר ברמן 4:0

אחרי שפתחה את העונה בצורה רעה מאוד עם נקודה בלבד משני מחזורים, מצבם של הסייחים נהיה אפילו יותר גרוע, כשהם חטפו תבוסה משפילה בביתם. סמואל אמבנגולה העלה את האורחת ליתרון ואז הוסיף בישול ליאנס סטגה. רומנו שמיד דייק מהנקודה הלבנה וג’סטין ניינמאה חתם את התוצאה הנהדרת מבחינתה של החבורה של הורסט שטפן.

סט. פאולי – אוגסבורג 1:2

החבורה של אלכסנדר בלסין המשיכה את הפתיחה הטובה שלה בליגה, אחרי שהצליחה לבצע מהפך דרמטי. פביאן רידר העלה את האורחים ליתרון מוקדם, אך אנדרס הונטודיי הצליח לפצות על החמצת פנדל כשהכניס את הריבאונד, ודניאל סינאני השלים את הניצחון בדקה ה-78.