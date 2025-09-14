יום שני, 15.09.2025 שעה 00:37
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
92-143באיירן מינכן1
73-83בורוסיה דורטמונד2
74-83פ.צ. קלן3
74-73סט. פאולי4
65-83איינטרכט פרנקפורט5
66-73הופנהיים6
66-33לייפציג7
55-73וולפסבורג8
47-83ורדר ברמן9
46-73באייר לברקוזן10
36-63אוגסבורג11
35-33שטוטגרט12
38-53פרייבורג13
38-43אוניון ברלין14
13-13מיינץ15
15-03בורוסיה מנשנגלדבאך16
17-03המבורג17
07-13היידנהיים18

מנשנגלדבאך הובסה, סט. פאולי ביצעה מהפך

החבורה של חרארדו סאואנה המשיכה את הפתיחה הלא טובה שלה בליגה הגרמנית כשחטפה בביתה 4:0 מוורדר ברמן. במשחק השני, 'הפיראטים' הפכו בדקות הסיום

|
שחקני מנשנגלדבאך מאוכזבים (IMAGO)
שחקני מנשנגלדבאך מאוכזבים (IMAGO)

המחזור השלישי של הבונדסליגה ננעל אתמול (ראשון) עם שני משחקים שכל אחד הביא איתו משהו אחר. ברוסיה מנשנגלדבאך חטפה 4:0 בבית מוורדר ברמן, כשסט. פאולי ביצעה מהפך דרמטי וניצחה את אוגסבורג והיא עדיין בלתי מנוצחת העונה.

ברוסיה מנשנגלדבאך – ורדר ברמן 4:0

אחרי שפתחה את העונה בצורה רעה מאוד עם נקודה בלבד משני מחזורים, מצבם של הסייחים נהיה אפילו יותר גרוע, כשהם חטפו תבוסה משפילה בביתם. סמואל אמבנגולה העלה את האורחת ליתרון ואז הוסיף בישול ליאנס סטגה. רומנו שמיד דייק מהנקודה הלבנה וג’סטין ניינמאה חתם את התוצאה הנהדרת מבחינתה של החבורה של הורסט שטפן.

סט. פאולי – אוגסבורג 1:2

החבורה של אלכסנדר בלסין המשיכה את הפתיחה הטובה שלה בליגה, אחרי שהצליחה לבצע מהפך דרמטי. פביאן רידר העלה את האורחים ליתרון מוקדם,  אך אנדרס הונטודיי הצליח לפצות על החמצת פנדל כשהכניס את הריבאונד, ודניאל סינאני השלים את הניצחון בדקה ה-78. 

שחקני סט. פאולי ואוגסבורג נאבקים (IMAGO)שחקני סט. פאולי ואוגסבורג נאבקים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */