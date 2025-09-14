פ.ס.ז' גברה 0:2 על לאנס, קבראצחליה נפצע

פאריס סן ז’רמן בליגה משל עצמה. אלופת אירופה של לואיס אנריקה המשיכה הערב (ראשון) בפתיחת העונה המושלמת שלה בליגה, כאשר רשמה ניצחון רביעי מארבעה משחקים עם 0:2 על לאנס. אלא שבצל הניצחון, למאמן יש לא מעט סיבות לדאגה.

18 ימים לפני המשחק הענק מול ברצלונה בליגת האלופות, לא מן הנמנע שפ.ס.ז’ תעלה ללא כל חוליית ההתקפה שלה. אחרי הפציעות של אוסמן דמבלה ודזירה דואה, שייעדרו כחודש וחצי וחודש בהתאמה, כעת מצטרף הצלע השלישית להתקפת הפריזאים – חביצ’ה קבראצחליה, שנפצע ויצא בדקה ה-30, כשחומרת הפציעה עדיין לא ברורה.

במשחק עצמו, פ.ס.ז’ כמובן שוב לא התקשתה. בדקה ה-15, ויטיניה בישל לברדלי בארקולה את הראשון שלו, כאשר בדקה ה-51 שיתוף הפעולה בין הפורטוגלי לצרפתי חזר על עצמו בדרך לשני של האחרון. פ.ס.ז’ כאמור מושלמת אחרי ארבעה משחקים עם 12 נקודות בראש הטבלה הצרפתית, אך עם לא מעט סיבות לדאגה לנוכח מצבם הרפואי של כוכבי הקבוצה לקראת ההתמודדויות הגדולות בליגת האלופות.