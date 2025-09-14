יום ראשון, 14.09.2025 שעה 20:30
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
123-104פאריס סן-ז'רמן1
105-134ליל2
90-53ליון3
95-84מונאקו4
93-54שטרסבורג5
64-94מארסיי6
65-54לאנס7
65-54ניס8
68-74טולוז9
69-74פ.צ. פאריס10
42-23אנז'ה11
45-23ראן12
37-54לה האבר13
33-14נאנט14
36-34אוקזר15
312-54לוריין16
110-54ברסט17
07-23מץ18

פ.ס.ז' גברה 0:2 על לאנס, קבראצחליה נפצע

אחרי דמבלה ודואה, גם הגיאורגי נפצע, ובעוד 18 יום מול ברצלונה, אלופת אירופה, שנותרה מושלמת, עלולה לעלות ללא כל חוליית ההתקפה. צמד לבארקולה

|
שחקני פאריס סן ז'רמן (IMAGO)
שחקני פאריס סן ז'רמן (IMAGO)

פאריס סן ז’רמן בליגה משל עצמה. אלופת אירופה של לואיס אנריקה המשיכה הערב (ראשון) בפתיחת העונה המושלמת שלה בליגה, כאשר רשמה ניצחון רביעי מארבעה משחקים עם 0:2 על לאנס. אלא שבצל הניצחון, למאמן יש לא מעט סיבות לדאגה. 

18 ימים לפני המשחק הענק מול ברצלונה בליגת האלופות, לא מן הנמנע שפ.ס.ז’ תעלה ללא כל חוליית ההתקפה שלה. אחרי הפציעות של אוסמן דמבלה ודזירה דואה, שייעדרו כחודש וחצי וחודש בהתאמה, כעת מצטרף הצלע השלישית להתקפת הפריזאים – חביצ’ה קבראצחליה, שנפצע ויצא בדקה ה-30, כשחומרת הפציעה עדיין לא ברורה. 

במשחק עצמו, פ.ס.ז’ כמובן שוב לא התקשתה. בדקה ה-15, ויטיניה בישל לברדלי בארקולה את הראשון שלו, כאשר בדקה ה-51 שיתוף הפעולה בין הפורטוגלי לצרפתי חזר על עצמו בדרך לשני של האחרון. פ.ס.ז’ כאמור מושלמת אחרי ארבעה משחקים עם 12 נקודות בראש הטבלה הצרפתית, אך עם לא מעט סיבות לדאגה לנוכח מצבם הרפואי של כוכבי הקבוצה לקראת ההתמודדויות הגדולות בליגת האלופות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */