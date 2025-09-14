מצאה חלוץ: מארק קוסטה חתם בהפועל פ"ת

הפועל פתח תקווה אמנם רשמה 1:3 גדול על מכבי נתניה אתמול (שבת), אבל זה ממש לא אומר שהיא רוצה להוריד רגל מהגז. המלאבסים ממשיכים לעבוד על הסגל ואחרי חיפושים רבים לעמדת החלוץ, סוף סוף עומר פרץ מצא את השחקן שלו בחלק הקדמי, ומדובר במארק קוסטה, ששיחק בעבר בריינה ועל מועמדותו פורסם לראשונה כאן ב-ONE. השחקן חתם באמצעות סוכנו זיו סולומוביץ.

הודעת הפועל פ”ת: “מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה שמח להודיע על החתמתו של החלוץ ההונגרי, מארק קוסטה, עד סוף העונה עם אופציה לעונה נוספת. לחלוץ בן ה-29 זוהי התחנה השנייה בישראל, לאחר ששיחק בבני ריינה והבקיע 12 שערים. בעונה שעברה שיחק בוולוס מליגת העל היוונית וב-24 הופעות הבקיע חמש פעמים”.

"אני מאוד שמח להצטרף להפועל פתח-תקוה, התחנה השניה שלי בישראל". אמר קוסטה לאחר החתימה. "זוכר את הקהל החם והתומך של המועדון ושמעתי על הסגנון ההתקפי שמאוד מתאים לאופי שלי. מקווה להבקיע המון שערים ולעמוד במטרות הקבוצתיות".