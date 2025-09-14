יאניס הוביל את יוון לזכייה במדליית הארד

טורניר הכדורסל הטוב ביבשת הגיע לסיומו אתמול (ראשון) במשחק הגמר בין גרמניה לטורקיה. עוד קודם לכן, נערך המשחק על מלדיית הארד בין יוון לפינלנד, ומי שניצחה בו היא הנבחרת מהאי השכן שרשמה 89:92 ולקחה את המקום השלישי.

מי שהוביל את המנצחת הוא כמובן יאניס אנטטוקומפו, שכיכב עם 30 נקודות ו-17 ריבאונדים. לאחר הישגים וציוני דרך רבים בקריירת ה-NBA שלו, זהו הישג השיא של הגריק פריק במדים הלאומיים, וזה אורמ בשבילו המון.

המשחק נפתח עם יכולת נהדרת של יאניס וטיילר דורסי, כאשר האחרון המטיר שלוש שלשות ברבע הראשון כדי לפתוח פער כבר בפתיחה, ובסיום הרבע היה זה יתרון יווני של 15:24. ה-MVP לשעבר המשיך להצטיין, הוסיף עוד עשר נקודות ברבע השני והוריד את נבחרתו לחדרי ההלבשה ב-34:48.

יאניס אנטטוקומפו וחבריו (IMAGO)

המחצית השנייה הייתה אחרת לחלוטין, ובמיוחד הרבע המכריע. אם הרבע השלישי היה צמוד הרבה יותר, אך בו פינלנד צימקה את הפער בנקודה בלבד, אזי ברבע האחרון הפינים העלו הילוך וצימקו עד 89:90 לקראת הסיום, אך פספסו זריקת עונשין שהייתה יכולה להשוות את אתצ התוצאה, והם חזו ביוונים מנצחים עם 89:92.

בכך בא לידי סיום גם הטורניר של פינלנד, בו היא הדהימה את היבשת עם ניצחונות נהדרים והגעה עד לחצי הגמר. לאורי מרקאנן וחבריו רשמו את הישג השיא של הכדורסל במולדתם, והם לחלוטין כח עולה שיש לקחת אותו ברצינות.