ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
94-64אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
73-84ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
54-54אתלטיקו מדריד9
54-44בטיס10
42-43ולנסיה11
43-43ראיו וייקאנו12
47-74סביליה13
46-45סלטה ויגו14
32-13אוססונה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
111-24ג'ירונה19
07-33לבאנטה20

חלוקת נקודות: סלטה ויגו וג'ירונה נפרדו ב-1:1

האורחת פתחה טוב עם שער מהיר של ואנאט, אך התכולים השוו עם גול של איגלסיאס מהנקודה הלבנה, עמוק בתוך תוספת הזמן. שתיהן טרם ניצחו העונה. צפו

מאנו פרננדז ויאסר אספרייה נאבקים (La Liga)
מאנו פרננדז ויאסר אספרייה נאבקים (La Liga)

בעוד שהמחזור הרביעי במסגרת הלה ליגה יצא לדרכו ביום שישי האחרון ונמשך אתמול, היום (ראשון) נקבל מנה נוספת של משחקים. תחילה סלטה ויגו וג’ירונה שכבר נפגשו וסיימו בחלוקת נקודות 1:1. בהמשך, לבאנטה תפגוש את בטיס וראיו וייקאנו תתארח באל סדאר של אוססונה.

סלטה ויגו – ג’ירונה 1:1

הגאליסיאנים אירחו את הקטלונים באצטדיון הבאלאידוס במסגרת המחזור הרביעי של הלה ליגה, על אף שזה משחקם החמישי של התכולים. המשחק נפתח טוב מצד קבוצת החוץ שעלתה ליתרון בדקה ה-12 משער של החלוץ ולאדיסלב ואנאט, אך בתוך תוספת הזמן של המשחק, הקבוצה הביתית הרוויחה פנדל ובורחה איגלסיאס דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאת הסיום בחלוקת נקודות. שתי הקבוצות עדיין ללא ניצחון העונה.

בקצב גבוה: סלטה וג'ירונה נפרדות בתיקו
