ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
61-44קריסטל פאלאס8
53-34ניוקאסל9
54-34פולהאם10
44-43מנצ'סטר יונייטד11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
48-44נוטינגהאם פורסט14
46-14לידס15
34-53מנצ'סטר סיטי16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

דונארומה פותח בסיטי, פרננדש וששקו ביונייטד

דרבי מנצ'סטר הראשון לעונה באתיחאד (18:30): בכורה לשוער ב-11 של פפ, גם פודן והולאנד יתחילו. אוגרטה ואמבואמו אצל אמורים. ההרכבים המלאים בפנים

|
ברונו פרננדש ודונארומה (IMAGO)
ברונו פרננדש ודונארומה (IMAGO)

למרות שזו תחילת העונה, הערב (ראשון) ב-18:30 מנצ’סטר סיטי תארח את מנצ’סטר יונייטד למפגש לוהט כשהתחושה היא שזה דרבי ההזדמנות האחרונה, עבור שתי קבוצות שזקוקות מאוד לניצחון מרומם. פפ גווארדיולה מול רובן אמורים, מה נקבל מהם הפעם באצטדיון האתיחאד?

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג'יאנלואיג'י דונארומה, עבדוקודיר חוסאנוב, רובן דיאס, יושקו גבארדיול, ניקו אוריילי, רודרי, טייאני ריינדרס, ברנרדו סילבה, ג’רמי דוקו, פיל פודן וארלינג הולאנד.

הרכב מנצ’סטר יונייטד: אלטאי ביינדיר, לני יורו, מתייאס דה ליכט, לוק שואו, נוסייר מזרוואי, מנואל אוגרטה, אמאד דיאלו, פטריק דורגו, בריאן אמבואמו, ברונו פרננדש ובנג’מין ששקו.

בעונה שעברה נערכו שלושה משחקי דרבי. במגן הקהילה, התכולים ניצחו בפנדלים אחרי 1:1 ב-90 דקות. במשחק בסיבוב הראשון, השדים האדומים ניצחו 1:2 עם מהפך דרמטי בבית של הסיטיזנס, בעוד בסיבוב השני הקבוצות נפרדו ב-0:0 באולד טראפורד.

