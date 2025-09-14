דונארומה פותח בסיטי, פרננדש וששקו ביונייטד

למרות שזו תחילת העונה, הערב (ראשון) ב-18:30 מנצ’סטר סיטי תארח את מנצ’סטר יונייטד למפגש לוהט כשהתחושה היא שזה דרבי ההזדמנות האחרונה, עבור שתי קבוצות שזקוקות מאוד לניצחון מרומם. פפ גווארדיולה מול רובן אמורים, מה נקבל מהם הפעם באצטדיון האתיחאד?

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג'יאנלואיג'י דונארומה, עבדוקודיר חוסאנוב, רובן דיאס, יושקו גבארדיול, ניקו אוריילי, רודרי, טייאני ריינדרס, ברנרדו סילבה, ג’רמי דוקו, פיל פודן וארלינג הולאנד.

הרכב מנצ’סטר יונייטד: אלטאי ביינדיר, לני יורו, מתייאס דה ליכט, לוק שואו, נוסייר מזרוואי, מנואל אוגרטה, אמאד דיאלו, פטריק דורגו, בריאן אמבואמו, ברונו פרננדש ובנג’מין ששקו.

בעונה שעברה נערכו שלושה משחקי דרבי. במגן הקהילה, התכולים ניצחו בפנדלים אחרי 1:1 ב-90 דקות. במשחק בסיבוב הראשון, השדים האדומים ניצחו 1:2 עם מהפך דרמטי בבית של הסיטיזנס, בעוד בסיבוב השני הקבוצות נפרדו ב-0:0 באולד טראפורד.