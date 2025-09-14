לבנדובסקי: הצעירים של היום לא אוהבים צעקות

רוברט לבנדובסקי הוא אחד החלוצים הגדולים בכל הזמנים. שחקנה של ברצלונה כבר לא ילד, ובגיל 37 הוא התיישב ונתן ראיון ל’טיימס’ בו סיפק מספר ציטוטים מעניינים, בין היתר על ההתמודדות עם פערי הגילאים בחדר הלבשה כה צעיר, כדור הזהב, לאמין ימאל, הפעם שהיה קרוב למנצ’סטר יונייטד וגם החברות עם נובאק ג’וקוביץ’.

החלוץ הפולני פתח ודיבר על ההתמודדות עם פערי הגילאים: “אני חייב לומר שזה היה אתגר גדול. באתי מדור אחר והייתי צריך לחשוב איך להוציא מהם את המיטב. אני כבר ארבעה עשורים בכדורגל, וכשאני משווה אותם (הצעירים), לא רק לדור שלי, אלא לזה שקדם לי, זה שונה לגמרי”.

פעם צעקות היו הדרך להניע שחקנים. היום זה לא כך. הדור הזה לא אוהב שצועקים עליו, צריך להסביר לצעירים את הדברים בדרך אחרת. חשוב להיות ממוקדים יותר בצד המנטלי של הכדורגל. נאלצתי להסתגל לדרך החשיבה הזאת ולא להיאבק בה”.

לבנדובסקי וגאבי (La Liga)

לבנדובסקי סיפר גם על הפציעות וההדחה בחצי גמר הצ’מפיונס: “אני חושב שאילו היינו משחקים בגמר, היה לנו סיכוי טוב מאוד לזכות בשנה שעברה”. אמר על ההדחה נגד אינטר בסן סירו. על פציעותיו האחרונות: “זה היה בעצבים ברגליים בגלל ריבוי הנסיעות והאוטובוסים בקדם העונה. בנוסף, בדרום קוריאה ישנתי על מיטה לא נוחה ולא הצלחתי לישון יותר משעתיים, מה שהוביל לעייפות שרירית”.

רוברט לבנדובסקי עם גביע האליפות. רצה גם צ'מפיונס (La Liga)

מועדוני הפרמיירליג ביחס לשאר בליגת האלופות: “הם בין הפייבוריטים, אבל גם ריאל מדריד, ברצלונה, פאריס סן-ז’רמן… הסכומים שמוציאים שם גבוהים מאוד, שחקנים צעירים שנתנו רק חצי עונה טובה והבקיעו כמה שערים נרכשים ב-60 או 70 מיליון. בעבר היית צריך להשיג משהו יותר משמעותי”.

אפשרות המעבר למנצ’סטר יונייטד: “אלכס פרגוסון התקשר אליי והחזרתי לו שיחה. הוא דיבר איתי אבל לא הבנתי כלום בגלל המבטא שלו. ניסיתי להתרכז ופשוט אמרתי לו כן על הכל. העסקה הייתה קרובה, אבל נשיא דורטמונד דאז אמר שהם לא יכולים למכור אותי. זה לא היה הזמן”.

הפגישה הראשונה עם לאמין ימאל: “באימון הראשון שלי הוא היה בן 15. זה היה בסוף העונה וחלק מהשחקנים ניסו את כוחם בקבוצה. הוא שיחק מול מגן שמאלי מנוסה ועשה איתו מה שהוא רצה. ראיתי שחקנים טובים רבים שצריכים זמן, אבל לא לאמין. מעולם לא ראיתי כישרון כזה”.

לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

כדור הזהב: “זכיתי בכל דבר בחיי חוץ מזה. אני חושב שיכולתי לזכות בו, אבל אי אפשר לשנות את זה. אני לא חושב שהייתי אדם שונה לו היה לי הפרס הזה. יש הרבה דברים מסביב, לפעמים פוליטיקה… אני יודע איך זה עובד. אני לא אומר שאני לא רוצה אותו, אבל זה לא גוזל ממני שינה שלא זכיתי”.

החברות עם ג’וקוביץ’: “כן, אנחנו בקשר קרוב. הוא ממשיך לשחק ברמה הכי גבוהה שיש בגילו ועובד קשה מאוד. אני שיחקתי בתקופה של כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי, וניתן לומר שאם הם לא היו קיימים, אולי הייתי זוכה בעוד משהו. אבל לדעתי זה שחוויתי הכל איתם הופך את ההישגים שלי ליותר כבירים. ג’וקוביץ’ רואה את זה באותו האופן עם רפאל נדאל ורוג’ר פדרר”.