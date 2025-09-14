אלוף עולם חדש: זהב לאובליק סביל ב-100 מטר

באליפות העולם באתלטיקה הנערכת ביפן, התקיים אתמול (ראשון) מרגעי השיא של האליפות – גמר ה-100 מטרים לגברים. שמונה הספרינטרים הטובים בעולם התייצבו על קו הזינוק, אך רק אחד הצליח לזכות במדליית הזהב כשמדובר באובליק סביל הג’מייקני עם זמן של 9.77 שניות.

סביל שקבע שיא אישי חדש מבחינתו, עקף בדרך את חברו למדינה ואחד האתלטים שהיו מועמדים חזק לתואר האיש המהיר בעולם – קישיין תומפסון. מי שסיים שני באותה ריצה באולימפיאדת פאריס, יאלץ להסתפק הפעם שוב בסגנות אחרי שסיים בזמן של 9.82 שניות. האלוף האולימפי נואה ליילס מארצות הברית, הגיע שלישי בזמן של 9.89.

רגע פחות נעים עבור אחד המתמודדים היה כשהכישרון הצעיר מבוטסואנה, לטסיל טבוגו, נפסל כבר בזינוק עם יציאה מוקדמת לפני יריית הפתיחה. כל האירוע הגדול אגב נערך לעיניו של האיש שעדיין מחזיק בשיא ההיסטורי מ-2009 של ריצת 100 המטרים, יוסיין בולט הג’מייקני, כאשר סביל הוא הג’מייקני הראשון שזוכה בתואר ב-100 מטרים באליפות העולם מאז בולט עצמו.

שלושת האתלטים שהשיגו פודיום ב-100 מטר באליפות העולם (IMAGO)

במוקד הגמר הגברי הייתה גם ההיעדרות הבולטת של מרסל ג’ייקובס, האלוף האולימפי מטוקיו 2021, שלא הצליח להעפיל לשלב הסופי והודח מן התחרות רגע לפני האפשרות להתמודד על מדליה.

הגמר היוקרתי נערך זמן קצר לאחר גמר הנשים, בו זכתה עם יכולת אדירה מליסה ג'פרסון האמריקאית בזמן של 10.61 שניות – שיא אליפות עולם. את מדליית הכסף לקחה טיה קלייטון הג’מייקנית עם זמן של 10.76 שניות, ואת המקום השלישי ומדליית הארד לקחה ג'וליאן אלפרד מסנט לוסיה עם זמן של 10.84 שניות.