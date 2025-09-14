הפסד בכורה בליגה לרומא, שהפסידה 1:0 לטורינו

פגרת הנבחרות נגמרה ומשחקי הליגה האיטלקית המשיכו גם היום (ראשון), כאשר המשחק המוקדם יצא לדרך, כשמי שפתחה את היום זאת רומא, שספגה את ההפסד הבכורה שלה בליגה מול טורינו, זאת במסגרת המחזור השלישי.

רומא – טורינו 1:0

לאחר פגרת הנבחרות, הקבוצות נפגשו ביניהן למפגש בין אחת שמושלמת, לבין אחת שערב המשחק לא רשמה ניצחון בשני המחזורים הראשונים בליגה. במפגש עצמו, הג’יאלארוסי היו אלה ששלטו כצפוי בהחזקת הכדור וגם הגיעו ליותר הזדמנויות, אך לא היו מסוכנים יתר על המידה ואחרי חצי ראשון מאופס, האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-59 משער של ג’ובאני סימאונה, שהכריע את ההתמודדות והעניק ניצחון ראשון לקבוצתו. מנגד, רומא כאמור עם הפסד בכורה.