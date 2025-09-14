יום ראשון, 14.09.2025 שעה 17:50
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
91-63נאפולי1
93-73יובנטוס2
63-52קרמונזה3
61-23רומא4
42-32אודינזה5
42-33קליארי6
45-13טורינו7
36-93אינטר8
32-42לאציו9
32-32מילאן10
31-22קומו11
31-12בולוניה12
22-22אטאלנטה13
24-23פיורנטינה14
12-12פיזה15
11-02גנואה16
12-02לצ'ה17
15-12ורונה18
15-13פארמה19
05-22ססואולו20

הפסד בכורה בליגה לרומא, שהפסידה 1:0 לטורינו

אחרי שני ניצחונות במחזורים הקודמים לפני היציאה לפגרת הנבחרות, הג'יאלארוסי נכנעו בפעם הראשונה משער של סימאונה. היריבה מנגד עם ניצחון ראשון

|
פאולו דיבאלה (IMAGO)
פאולו דיבאלה (IMAGO)

פגרת הנבחרות נגמרה ומשחקי הליגה האיטלקית המשיכו גם היום (ראשון), כאשר המשחק המוקדם יצא לדרך, כשמי שפתחה את היום זאת רומא, שספגה את ההפסד הבכורה שלה בליגה מול טורינו, זאת במסגרת המחזור השלישי.

רומא – טורינו 1:0

לאחר פגרת הנבחרות, הקבוצות נפגשו ביניהן למפגש בין אחת שמושלמת, לבין אחת שערב המשחק לא רשמה ניצחון בשני המחזורים הראשונים בליגה. במפגש עצמו, הג’יאלארוסי היו אלה ששלטו כצפוי בהחזקת הכדור וגם הגיעו ליותר הזדמנויות, אך לא היו מסוכנים יתר על המידה ואחרי חצי ראשון מאופס, האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-59 משער של ג’ובאני סימאונה, שהכריע את ההתמודדות והעניק ניצחון ראשון לקבוצתו. מנגד, רומא כאמור עם הפסד בכורה.

שחקני טורינו חוגגים (IMAGO)שחקני טורינו חוגגים (IMAGO)
