122-84ריאל מדריד1
94-64אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
73-84ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
54-54אתלטיקו מדריד9
54-44בטיס10
42-43ולנסיה11
43-43ראיו וייקאנו12
47-74סביליה13
32-13אוססונה14
35-34סלטה ויגו15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"ועדת השופטים בספרד הודתה בטעות נגד ריאל"

ב'מארקה' דווח שהוועדה תפרסם את מקסנותיה ותודה שהאוסן הורחק שלא בצדק, כאשר שופט ה-VAR במשחק שלא קרא למנסאנו לבדוק את המהלך צפוי להיות מושעה

מנסאנו ואלונסו (IMAGO)
מנסאנו ואלונסו (IMAGO)

ועדת השופטים בספרד צפויה להודות השבוע כי הרחקתו של דין האוסן במשחק בין ריאל מדריד לריאל סוסיאדד הייתה שגויה, ותסביר את ההחלטה, כך לפי דיווח ב’מארקה’. לפי הדיווחים, יהיו גם השלכות מקצועיות, ובעיקר "מנוחה כפויה" לשופט ה־VAR, חוסה לואיס פיגוארואה ואסקס, שלא קרא לשופט הראשי חיל מנסאנו לצפות באירוע במסך וצפוי להיות מושעה.

מאז מינויו של פראן סוטו לנשיא הוועדה, נעשו לא מעט שינויים בהתנהלות השיפוטית בספרד. המוטו המרכזי שהציג, ואומץ גם על ידי נשיא ההתאחדות, הוא שהשופטים הטובים ביותר צריכים לנהל את המשחקים החשובים. אלא שפתיחת העונה רוויה בהחלטות שנויות במחלוקת, שמעוררות לא מעט ספקות לגבי רמת השיפוט והטיפול במצבים קריטיים.

השופטים בספרד מדורגים על פי שלושה גורמים שונים בכל משחק, החל מנציג השופטים באצטדיון וכלה בצוות המקצועי של הוועדה. הדירוג הזה קובע בהמשך אילו משחקים כל שופט יקבל. במקביל, הוועדה החדשה מתעקשת על שקיפות מלאה: להודות בטעויות, לפרסם את הממצאים, וגם להשבית שופטים או שופטי VAR במקרה הצורך, כדי לשמור על אמון המועדונים והציבור.

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

במקרה של המשחק באנואטה בשבת, הרחקתו של האוסן על ידי מנסאנו הציתה סערה. ההערכה היא שהוועדה תבהיר השבוע שמדובר בטעות ותנתח את הכשלים שהובילו לכך, בראשם חוסר ההתערבות של פיגוארואה ואסקס. בכך צפויה ועדת השופטים להמשיך בקו החדש שהציבה: שקיפות והודאה בטעויות, גם במחיר של ביקורת פנימית חריפה כלפי צוותי השיפוט.

