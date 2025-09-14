"הפקנו לקחים, אנחנו ערוכים לכל תרחיש"

בית"ר ירושלים תפגוש את הפועל ת"א מחר (שני, 20:30) למשחק מסקרן. לאור היריבות המושבעת בין המועדונים, רב פקד מיכאל כשר, ראש לשכת שיטור ומבצעים במרחב איילון במחוז ת"א, דיבר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר" על ההכנות.

אנחנו ערים לשיח ברשתות מצד אוהדי בית”ר שרוצים לשחזר את הפריצה בגמר הגביע. איך אתם נערכים למנוע את זה?

”קיימנו דיונים וסיורי שטח בהתאם לתרחישים. אנחנו ערוכים במספר מעגלים, פרוסים עם כוחות שיטור רבים, בשיתוף פעולה עם חברות האבטחה, מדובר באירוע תרבות ואנחנו רוצים שהקהל יהיה בבטחה”.

אתם מוכנים לכל תרחיש?

”יש מספר תרחישים, אנחנו נערכים לכל התרחישים שעשויים לקרות, מעגלי בידוד ואנחנו קוראים לכל האוהדים שאין להם כרטיסים – אל תגיעו למגרש, אם אין כרטיס אתם לא אמורים להגיע”.

איך אתם נערכים מבחינת מעגלי אבטחה? ראינו בגמר גביע שזה לא מספיק, אתם תפתחו את השערים קודם או מה? הוספתם שוטרים למעגלי האבטחה?

”כמו שציינתי, עשינו הפקת לקחים ויש מעגל בידוק נוסף, תוספת של כוח אדם, פרשים וכו’, גם סוגיית הבדיקה בשערים. נפתח את השערים ב-17:30, שלוש שעות לפני, זה אמור לתת מענה לקהל שמגיע, אנחנו קוראים גם לאוהדים להגיע מוקדם, אנחנו מבקשים שאם יזהו דוחק או אי סדר, שיתרחקו מהמקום”.

שוטרים ביציע אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

כמה כוחות יהיו מחר?

”500 שוטרים ו-500 אנשי אבטחה. ערוכים למשחק הזה, גם המודיעין שיש וכל המפגשים שהיה בעבר”.

המודיעין שיש לכם, מה החשש שלכם?

”אנחנו לא יכולים לפרוס את החשש הזה, אבל אנחנו ערוכים להכל”.

אני מפחד ממה שיהיה בבלומפילד מחר, מכל מה שאני קורא וכו’.

”זו הסיבה שאנחנו מקיימים שיח מול הקבוצות ומול האוהדים, זו הסיבה שאני מתראיין גם – לקרוא לאוהדים, שאין להם כרטיסים, אל תבואו למגרש. אני קורא לאנשים לבוא מוקדם ולהיכנס בבטחה, כל סוגיית הפירוטכניקה וכלי התקיפה – אסור להגיע כמובן וזה יוביל למעצרים, צריך ליהנות מהכדורגל ואין סיבה לחשוש, אנחנו ערוכים וניתן מענה לכל דבר”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

אנחנו ראינו עוד לפני תחילת העונה שפירקו את ההופעה של אייל גולן, תפסתם בסליק שם שאוהדי הפועל נתפסו עם אמצעי פירוטכניקה, איך אתם מוצאים שאולי יש דברים מוחבאים?

”ביצענו המון פעולות, גם בציר המודיעיני וגם המבצעי, גם מול הנהלת האצטדיון, לא יודע אם הגענו ל-100 אחוז הצלחה אבל רוב הציוד לא נכנס למגרש והמעצר שבוצע באותו זמן, מעצר שמנע סכנת חיים לאוהדים רבים, וחשוב שמי ששותף בזה אז הצבנו מגנומטרים וצריך להתאזר בסבלנות, כל אחד ייבדק כדי שלא יקרה מצב שתוכנס פירוטכניקה, אף פעם זה לא 100 אחוז אבל נעשה הכל כדי שזה יעבור בשלום”.