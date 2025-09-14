יום ראשון, 14.09.2025 שעה 13:17
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ב"ש פייבוריטית ברורה מול הפועל י-ם ב'ווינר'

הדרומיים זכו ליחס של פי 1.25 לניצחון, כאשר הקבוצה מהבירה עם יחס של פי 7.7 לניצחון ותיקו עם פי 5.5. וגם: הדרבי של מנצ'סטר ובארסה נגד ולנסיה

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

פגרת הנבחרות מאחורינו והליגות בישראל וברחבי העולם כבר חזרו לפעולה, כשגם הערב (ראשון) יתקיימו מספר משחקים מסקרנים מסביב לגלובוס ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בליגת העל, הפועל באר שבע, שתתארח אצל הפועל ירושלים, היא פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.25 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מהבירה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 7.7, בעוד תיקו יהיה שווה יחס של פי 5.5.

בליגה הספרדית, ברצלונה תארח את ולנסיה והיא כמובן פייבוריטית מובהקת עם יחס של פי 1.2 לניצחון. הפתעה של העטלפים תהיה שווה למנחשים יחס של פי 8.5, בעוד חלוקת נקודות תהיה שווה יחס של פי 6.2.

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

בליגה האנגלית יתקיים הדרבי הראשון של העיר מנצ’סטר סיטי הפייבוריטית עם יחס של פי 1.7 לניצחון, יונייטד עם יחס של פי 3.95 לניצחון ותיקו יהיה שווה למנחשים יחס של פי 3.8.

ארלינג הולאנד (רויטרס)ארלינג הולאנד (רויטרס)
