יום ראשון, 14.09.2025 שעה 14:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

שביט מזל: מכבי? אנחנו שווים, אפשר להוציא נקודה

חלוץ הפועל פתח תקווה בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "זה אולי המשחק הכי קשה בליגה. שמח שעומר פרץ האמין בי, מקווה שאוכל להתפוצץ העונה הזו"

|
שביט מזל בטירוף (חגי מיכאלי)
שביט מזל בטירוף (חגי מיכאלי)

שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה, שביט מזל, התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”. מזל, שחתם בקיץ לשנתיים במלאבסים, דיבר על השער, הציפיות מהעונה הקרובה והמשחק מול מכבי ת”א.

איך ההרגשה לרשום ניצחון ראשון העונה בליגת העל?
”כיף גדול, גם לנצח ולכבוש משחק בית ראשון, כיף לנו”.

היה אתגר בעייתי כי נתניה הגיעה מעמדה שהיא ספגה משחקים לא פשוטים וזה אחד מהמשחקים שאתה לא יודע איזו יריבה תקבל, אבל זה הלך לכיוון אחד ושטפתם את הדשא. אתה ועומר פרץ הולכים טוב ביחד.
”כן, אפילו מהנוער, הוא אימן אותי, נפגשנו שוב בלאומית בכפר שלם ובבני יהודה, את העונה הכי טובה בקריירה שלי עשיתי איתו, הלך לי פחות טוב בשנים האחרונות ואני שמח שהוא האמין בי”.

שביט מזל (חגי מיכאלי)שביט מזל (חגי מיכאלי)

זו הייתה פתיחה טובה מול הקהל, יום שלישי זו אופרה אחרת מול מכבי תל אביב שנראית חדה, איך אתה רואה את המפגש?
”מכבדים את מכבי ת”א, זה המשחק אולי הכי גדול בליגה והכי קשה, נשחק את המשחק שלנו ומה שנתכונן נתכונן ומה שצריך לעשות נעשה, אני מאמין בקבוצה שלנו, ננסה להוציא את התוצאה הכי טובה”.

ראית נקודה שאפשר לנצל אצל מכבי? נקודת תורפה?
”קבוצה איכותית עם תקציב הכי גדול בליגה, יהיה משחק מאוד קשה, נתכונן כמו שצריך. אנחנו שווים ואפשר להוציא נקודות לדעתי, מקווה שנעשה את זה”.

עומר פרץ מאמן שאפתן, איזו מטרה הוא הציב לכם לעונה הזאת?
”לא דיברנו על מטרות, אבל המטרה הראשונה היא להישאר בליגה מן הסתם, אם עם הזמן ננצח ונשיג נקודות אז אולי המטרה תשתנה, מקווה שנהיה כמה שיותר גבוה”.

שביט מזל חוגג (חגי מיכאלי)שביט מזל חוגג (חגי מיכאלי)

זו עונת הפריצה שלך לדעתך? שנים מדברים עליך, אתה חלוץ רב גוני, זו שנת השינוי?
”גם אתמול אמרתי שהעונה הזאת אני במקום הכי נכון לי, יש הרבה שקט פה והרבה נחת, צוות מקצועי ממש טוב ועם קהל, קבוצה שמשחקת כדורגל אטרקטיבי, אני במקום שיכול לגרום לי להתפוצץ ואני מקווה שאוכל לעשות את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */