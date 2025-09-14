שביט מזל: מכבי? אנחנו שווים, אפשר להוציא נקודה

שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה, שביט מזל, התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”. מזל, שחתם בקיץ לשנתיים במלאבסים, דיבר על השער, הציפיות מהעונה הקרובה והמשחק מול מכבי ת”א.

איך ההרגשה לרשום ניצחון ראשון העונה בליגת העל?

”כיף גדול, גם לנצח ולכבוש משחק בית ראשון, כיף לנו”.

היה אתגר בעייתי כי נתניה הגיעה מעמדה שהיא ספגה משחקים לא פשוטים וזה אחד מהמשחקים שאתה לא יודע איזו יריבה תקבל, אבל זה הלך לכיוון אחד ושטפתם את הדשא. אתה ועומר פרץ הולכים טוב ביחד.

”כן, אפילו מהנוער, הוא אימן אותי, נפגשנו שוב בלאומית בכפר שלם ובבני יהודה, את העונה הכי טובה בקריירה שלי עשיתי איתו, הלך לי פחות טוב בשנים האחרונות ואני שמח שהוא האמין בי”.

שביט מזל (חגי מיכאלי)

זו הייתה פתיחה טובה מול הקהל, יום שלישי זו אופרה אחרת מול מכבי תל אביב שנראית חדה, איך אתה רואה את המפגש?

”מכבדים את מכבי ת”א, זה המשחק אולי הכי גדול בליגה והכי קשה, נשחק את המשחק שלנו ומה שנתכונן נתכונן ומה שצריך לעשות נעשה, אני מאמין בקבוצה שלנו, ננסה להוציא את התוצאה הכי טובה”.

ראית נקודה שאפשר לנצל אצל מכבי? נקודת תורפה?

”קבוצה איכותית עם תקציב הכי גדול בליגה, יהיה משחק מאוד קשה, נתכונן כמו שצריך. אנחנו שווים ואפשר להוציא נקודות לדעתי, מקווה שנעשה את זה”.

עומר פרץ מאמן שאפתן, איזו מטרה הוא הציב לכם לעונה הזאת?

”לא דיברנו על מטרות, אבל המטרה הראשונה היא להישאר בליגה מן הסתם, אם עם הזמן ננצח ונשיג נקודות אז אולי המטרה תשתנה, מקווה שנהיה כמה שיותר גבוה”.

שביט מזל חוגג (חגי מיכאלי)

זו עונת הפריצה שלך לדעתך? שנים מדברים עליך, אתה חלוץ רב גוני, זו שנת השינוי?

”גם אתמול אמרתי שהעונה הזאת אני במקום הכי נכון לי, יש הרבה שקט פה והרבה נחת, צוות מקצועי ממש טוב ועם קהל, קבוצה שמשחקת כדורגל אטרקטיבי, אני במקום שיכול לגרום לי להתפוצץ ואני מקווה שאוכל לעשות את זה”.