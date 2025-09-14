יום רביעי, 17.09.2025 שעה 22:19
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

דור הזהב: גרמניה אלופת אירופה אחרי דרמת ענק

משחק לפנתיאון האירופי, בסיומו אלופת העולם היא כעת גם אלופת היבשת לאחר 83:88 על טורקיה. ואגנר ובונגה כיכבו, שרודר התעורר בקלאץ' עם מהלכי ענק

|
נבחרת גרמניה מניפה (פיב
נבחרת גרמניה מניפה (פיב"א)

בתום משחק גמר ענק – גרמניה היא אלופת היבשת. זוהי השורה התחתונה בערב אדיר של כדורסל טהור. אלופת העולם היא כעת גם אלופת היבשת לאחר 83:88 על טורקיה, שתסתפק בסגנות לאחר טורניר נהדר שלה.

קשה להפריז בכמה המשחק הזה היה אדיר. שתי הנבחרות הטובות ביותר בטורניר, שהגיעו למשחק על התואר במאזנים מושלמים של 0:8, הלכו צמוד לכל אורכו של המשחק, כאשר לא היה אפשר לדעת את זהות המנצחת עד לבאזר האחרון.

פתיחת המשחק הייתה כל כולה של טורקיה, שעלתה ליתרון 2:13 מהיר וגרמה להלם אצל הגרמנים. אך הנבחרת של דניס שרודר היא קודם כל קבוצה, ובעזרת פרנץ ואגנר ואייזיק בונגה, היא חזרה לעניינים ואף סיימה את הרבע הראשון ביתרון 22:24.

פרנץ ואגנר בטירוף שלו (FIBA)פרנץ ואגנר בטירוף שלו (FIBA)

מי שהובילו את הנבחרת של ארגין עתמאן הם אלפרין שנגון וצ’די אוסמן, שהציגו משחק יוצא מן הכלל והפכו את התוצאה במהלך הרבע השני, כאשר מי שתפקד מנגד הוא אותו ואגנר. שרודר, מנהיגה של גרמניה, לא קלע סל שדה כל המחצית הראשונה ולא היה מורגש. במחצית, 40:46 לטורקים.

המחצית השנייה נפתחה עם סל שדה ראשון של הרכז הגרמני, שאותת על כוונותיו להמשך. חמש נקודות רצופות של בונגה, כולל שלשה מהפינה, קבעו מהפך 49:50, אך שוב אלו היו שנגון ואוסמן שהקפיצו את הטורקים ליתרון וקבעו הפרש מינימלי עם העלייה לרבע המכריע, 65:67.

הרבע האחרון היה מאסטר קלאס של כדורסל, כאשר הקצב דיבר בעד עצמו וכל סל גרר התלהבות מהספסלים ומהאוהדים. כשהיה נראה כי טורקיה בורחת עם 71:76 ומומנטום נפלא, שתי שלשות של הגרמנים קבעו מהפך. משם, הטורקים עוד השכילו לחזור ליתרון, אך שלשה אדירה של דניאל תייס ומהלכי קלאץ’ אדירים של שרודר, שכללו שש נקודות בדקות המכריעות, קבעו כי הניצחון יהיה של גרמניה, והיא תצרף את התואר האירופי אל התואר העולמי לאחר 83:88 ענק שלה.

שרודר הענק קיבל את תואר ה-MVP של הטורניר, בעוד בונגה קיבל את תואר השחקן המצטיין של המשחק.

קלעו לנבחרת גרמניה: אייזיק בונגה 20 נקודות ו-5 ריבאונדים, פרנץ ואגנר 18 נק’ ו-8 ריב’, דניס שרודר 16 נק’ ו-12 אסיסטים, טריסטן דה סילבה 13 נק’, אנדראס אובסט 9 נק’, יוהאנס ת’ימן 7 נק’, דניאל תייס 3 נק’ ו-5 ריב’ ומאודו לו 2 נק’.

קלעו לנברחת טורקיה: אלפרין שנגון 28 נקודות, צ’די אוסמן 23 נק’, שיין לארקין 13 נק’, 9 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, אדם בונה 12 נק’, קנאן סיפחי 3 נק’, שחמוס הזאר וארצ’ן אוסמני 2 נק’ כ”א.

מי תניף את הגביע? (FIBA)מי תניף את הגביע? (FIBA)

רבע ראשון: 22:24 לנבחרת גרמניה

חמישיית נבחרת גרמניה: דניס שרודר, אנדראס אובסט, פרנץ ואגנר, אייזק בונגה ודניאל תייס.

חמישיית נבחרת טורקיה: שיין לארקין, שחמוס האזר, צ’די אוסמן, אלפרין שנגון וארצ’ן אוסמני.

הטורקים פתחו בצורה נהדרת את המשחק, כאשר אוסמן תפר שתי שלשות מהפינה, בעוד הגרמנים לא הצליחו להיכנס למשחק. לפני שגרמניה שמה לב, התוצאה כבר עמדה על 2:13 במה שגרם למאמן הגרמני להזעיק פסק זמן. ואגנר הגיב עם שלשה שנתנה מעט אוויר לנבחרתו. בונגה רשם תשע נקודות משלו כדי להכניס הרבה התלהבות בגרמניה ולהשוות ל-14:14.

טריסטן דה סילבה נכנס למשחק ונבחרתו עלתה ליתרון ראשון בעזרת ריצה נהדרת, ולוח התוצאות הראה 22:24 בסיום הרבע.

פתחו מדהים. שחקני טורקיה (FIBA)פתחו מדהים. שחקני טורקיה (FIBA)
היה שם בשביל נבחרתו. אייזיק בונגה (FIBA)היה שם בשביל נבחרתו. אייזיק בונגה (FIBA)

רבע שני: 40:46 לנבחרת טורקיה

שיין לארקין קבע שיוויון 28:28 כשלוש דקות לתוך הרבע. ואגנר העלה הילוך והגיע למספר דו ספרתי של נקודות כשעמד על 14 כאלה אחרי סל במתפרצת שגרם לארגין עתמאן לקחת פסק זמן. הטורקים חזרו ליתרון, אך שלשה של דה סילבה קבעה שיוויון 35:35. שנגון ואוסמן יצאו לריצת 3:9 וגרמו לספסל הגרמני לקחת פסק זמן. הרבע הסתיים ביתרון 6 של טורקיה, 40:46 עם ההליכה לחדרי ההלבשה.

העלה הילוך. פרנץ ואגנר (FIBA)העלה הילוך. פרנץ ואגנר (FIBA)
הגיע בענק למשחק הזה. צהגיע בענק למשחק הזה. צ'די אוסמן (FIBA)

רבע שלישי: 65:67 לנבחרת טורקיה

המחצית השנייה נפתחה עם סל השדה הראשון של שרודר במשחק, וזה היה אחד לשלוש נקודות. אוסמן הגיב בצד השני בשלשה משלו. חמש נקודות רצופות של בונגה, כולל שלשה מהפינה, קבעו מהפך 49:50 ועתמאן לקח בעקבות כך פסק זמן. בזכות קליעות עונשין של שנגון, המשחק שוב עמד על שיוויון, הפעם 55:55. סל ועבירה של שנגון ושלשה נוספת של אוסמן החזירו את היתרון של טורקיה לשש נקודות. הגרמנים עלו ליתרון, אך הטורקים ביצעו מהפך נוסף במשחק האדיר הזה ועלו לרבע האחרון ביתרון קטן.

לא הורגש במחצית הראשונה. דניס שרודר (IMAGO)לא הורגש במחצית הראשונה. דניס שרודר (IMAGO)

רבע רביעי: 83:88 לנבחרת גרמניה

אוסמן ובונגה החליפו שלשות בפתיחת הרבע, והיתרון הטורקי עלה לשלוש, כאשר הלחץ התחיל לדבר על הפרקט. כשהיה נראה כי טורקיה בורחת עם 71:76 ומומנטום נפלא, שתי שלשות של הגרמנים קבעו מהפך. משם, הטורקים עוד השכילו לחזור ליתרון, אך שלשה אדירה של דניאל תייס ומהלכי קלאץ’ אדירים של שרודר, שכללו שש נקודות בדקות המכריעות, קבעו כי הניצחון יהיה של גרמניה, והיא תצרף את התואר האירופי אל התואר העולמי לאחר 83:88 ענק שלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */