יום ראשון, 14/09/2025, 18:30אצטדיון אתיחאדליגה אנגלית - מחזור 4
מנצ'סטר יונייטד
דקה 50
1 0
שופטת: אנתוני טיילור
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
61-44קריסטל פאלאס8
53-34ניוקאסל9
54-34פולהאם10
44-43מנצ'סטר יונייטד11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
48-44נוטינגהאם פורסט14
46-14לידס15
34-53מנצ'סטר סיטי16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20
מערכת ONE | 14/09/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
פיל פודן בפעולה (IMAGO)
פיל פודן בפעולה (IMAGO)

המחזור הרביעי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם המשחק הגדול ביותר של הסיבוב, כאשר מנצ’סטר סיטי מארחת את מנצ’סטר יונייטד באתיחאד לדרבי הראשון העונה של העיר מנצ’סטר.

הסיטיזנס פתחו את העונה בצורה לא טובה. אומנם זה התחיל עם 0:4 גדול בחוץ על וולבס, אך מאז, החניכים של פפ גווארדיולה רשמו שני הפסדים רצופים – 2:0 ביתי מול טוטנהאם ו-2:1 בחוץ מול ברייטון.

מנגד, השדים האדומים פתחו את העונה עם הפסד לארסנל, תיקו מול פולהאם והדחה מביכה בגביע הליגה מול גרימסבי מהליגה הרביעית בפנדלים, אך מאז התאוששו עם 2:3 בשיניים על ברנלי במחזור שעבר.

בעונה שעברה נערכו שלושה משחקי דרבי. במגן הקהילה, סיטי ניצחה בפנדלים אחרי 1:1 ב-90 דקות. במשחק בסיבוב הראשון, יונייטד ניצחה 1:2 עם מהפך דרמטי באתיחאד, בעוד בסיבוב השני הקבוצות נפרדו ב-0:0 באולד טראפורד. 

מחצית ראשונה
יושקו גבארדיול (IMAGO)יושקו גבארדיול (IMAGO)
ניקו אוריילי ונוסייר מזרוואי במאבק (IMAGO)ניקו אוריילי ונוסייר מזרוואי במאבק (IMAGO)
  • '33
  • החמצה
  • נוסייר מזרוואי שלח נהדר את בנג'מין ששקו בין הקווים, חלוץ יונייטד השתלט טוב עם החזה, אך נעצר באחד על אחד נגד דונארומה שנפרס מצוין
  • '23
  • החמצה
  • כמעט השני של סיטי. עוד תקתוקים קרוב לשערה של יונייטד הולידו בעיטה של טיג'אני ריינדרס, אלטאי באיינדיר עמד איתן הפעם בין הקורות כדי לקלוט
מנצ'סטר סיטי חוגגת (IMAGO)מנצ'סטר סיטי חוגגת (IMAGO)
פיל פודן רץ לחגוג, אוהדי סיטי בשמיים (IMAGO)פיל פודן רץ לחגוג, אוהדי סיטי בשמיים (IMAGO)
הנגיחה של פיל פודן בדרך לרשת (IMAGO)הנגיחה של פיל פודן בדרך לרשת (IMAGO)
  • '18
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: מבצע אישי נהדר של ג'רמי דוקו עם דריבל לתוך הרחבה והרמה, הוביל לנגיחה מוצלחת של פיל פודן בדרך לגול הראשון של התכולים
פטריק דורגו מול ברנרדו סילבה (IMAGO)פטריק דורגו מול ברנרדו סילבה (IMAGO)
ג'רמי דוקו מול לני יורו (IMAGO)ג'רמי דוקו מול לני יורו (IMAGO)
  • '1
  • החמצה
  • לא עברו 20 שניות מהפתיחה וכבר ארלינג הולאנד מצא עצמו בזווית לבעיטה מצד שמאל בתוך הרחבה, הכדור שלו התגלגל ליד הקורה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנתוני טיילור הוציא את המשחק לדרך!
בנג'מין ששקו, ימצא היום רשת? (IMAGO)בנג'מין ששקו, ימצא היום רשת? (IMAGO)
דונארומה, יעלה לבכורה במנצ'סטר סיטי (IMAGO)דונארומה, יעלה לבכורה במנצ'סטר סיטי (IMAGO)
מתייאס דה ליכט עולה למגרש (IMAGO)מתייאס דה ליכט עולה למגרש (IMAGO)
רודרי, נכנס לפוקוס (IMAGO)רודרי, נכנס לפוקוס (IMAGO)
האתיחאד כבר מוכן (IMAGO)האתיחאד כבר מוכן (IMAGO)
RSS   Facebook   הדפס   הוסף תגובה 



