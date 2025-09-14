הרכבים וציונים



פיל פודן בפעולה (IMAGO) פיל פודן בפעולה (IMAGO)

המחזור הרביעי של הפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם המשחק הגדול ביותר של הסיבוב, כאשר מנצ’סטר סיטי מארחת את מנצ’סטר יונייטד באתיחאד לדרבי הראשון העונה של העיר מנצ’סטר.

הסיטיזנס פתחו את העונה בצורה לא טובה. אומנם זה התחיל עם 0:4 גדול בחוץ על וולבס, אך מאז, החניכים של פפ גווארדיולה רשמו שני הפסדים רצופים – 2:0 ביתי מול טוטנהאם ו-2:1 בחוץ מול ברייטון.

מנגד, השדים האדומים פתחו את העונה עם הפסד לארסנל, תיקו מול פולהאם והדחה מביכה בגביע הליגה מול גרימסבי מהליגה הרביעית בפנדלים, אך מאז התאוששו עם 2:3 בשיניים על ברנלי במחזור שעבר.

בעונה שעברה נערכו שלושה משחקי דרבי. במגן הקהילה, סיטי ניצחה בפנדלים אחרי 1:1 ב-90 דקות. במשחק בסיבוב הראשון, יונייטד ניצחה 1:2 עם מהפך דרמטי באתיחאד, בעוד בסיבוב השני הקבוצות נפרדו ב-0:0 באולד טראפורד.