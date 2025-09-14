עוד שחקנית חושפת: "לא חתמתי", האזינו

מסתבר כי בקבוצת הנשים של רמת השרון לא הסתפקו בארבעת השחקניות שחשפנו בתוכנית “שיחת היום" בחסות “ישראייר”, שלטענתן לא חתמו, לא עברו בדיקות רפואיות ובכלל פרשו מכדורגל, והתופעה אף רחבה יותר.

אותן שחקניות - עדן ברזל, עמר בן יאיר, מיקה דביר ומאיה מנור - רשומות בהתאחדות לכדורגל כשחקניות פעילות של הקבוצה למרות, כאמור, שהן מספרות: "לא עברנו בדיקות רפואיות לעונה הקרובה, לא חתמנו על חוזה, פרשנו".

כעת אנחנו מביאים שחקנית נוספת שרשומה ברמת השרון, ובגלל שהיא חיילת בתפקיד רגיש, ביקשה שהשם שלה לא יתפרסם. ההתאחדות העבירה את הדברים לתובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, וכן מתכוונת לפנות בתלונה למשטרה.

שחקנית רמה"ש בראיון ל-ONE

את חתמת ברמת השרון השנה ועברת בדיקות רפואיות לקראת העונה הנוכחית?

”לא חתמתי על שום דבר. עשו לי פה קטע מסריח, תאמין לי. לא חתמתי על כלום, אני לא שחקנית פעילה שנתיים וחצי וגם רואים את זה בקפיצה של העונות. הייתי שמחה לדבר חופשי, אבל באמת בגלל הצבא אני לא יכולה. אני לא משחקת בשום שלב. התאריכים שקיבלתי בהם הודעות על הבדיקות הם תאריכים שהייתי בהם בבסיס, יש פה קטע מסריח”.

מישהו מילא במקומך את הבדיקות? פשוט זייף אותן?

”קיבלתי מייל על ניסיון לשנות את המייל של כרטיס השחקנית שלי, ויום אחרי זה או לפני זה קיבלתי מייל על המתנה לאישור בדיקות רפואיות או משהו כזה. קיבלתי, אחד על שינוי מייל ושתיים על בדיקות רפואיות, שום דבר מזה לא נוגע אליי. לא נגעתי בכרטיס שחקן שלי כבר שנים, הפסקתי לשחק לפני שלוש שנים כמעט”.

שחקניות מ.כ רמת השרון (שחר גרוס)

וכשאת מקבלת את זה, עשית עם זה משהו? פנית לאיזה גורם?

”ביום חמישי בערב פנינו להתאחדות, כתבנו להם. היה את האפשרות לחזור לאיזה מייל במידה והניסיון שינוי מייל הוא לא שלי. אז כתבנו שניסו לשנות וזה לא המייל שלי, שגורם מרמת השרון פנה אליי באופן שלא צריך לקרות, כלומר לא היה לו מה לפנות אליי והוא פנה. העברתי את זה להורים שלי לטיפולם והוא התחיל לשקר שהוא דיבר איתי, והוא לא דיבר איתי”.

מי זה מרמת השרון שאמר שהוא דיבר איתך?

”מאיר סמדג’ה. אני בסוף שוקלת מה לעשות מבחינת צעדים אישיים שלי כי אני גם מעוניינת לסגור את הסיפור".