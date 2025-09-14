ניצחון בכורה לבני יהודה, מכבי פ"ת הפסידה 3:2

המחזור הרביעי של הליגה הלאומית נפתח אמש (ראשון) ונתן לנו חמישה משחקים נהדרים, כשלא פחות משלושה מהם הסתיימו בדרמה ענקית. במוקד – בני יהודה ניצחה 0:1 את הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה איבדה יתרון כפול והפסידה 3:2 לכפר קאסם. בנוסף, מכבי יפו סיימה ב-1:1 עם הפועל חדרה, עירוני מודיעין גברה 0:1 על הפועל עכו, והפועל עפולה סיימה ב-1:1 עם הפועל כפר סבא.

בני יהודה – הפועל רמת גן 0:1

אחרי שלושה משחקים, הכתומים, שנבנו במטרה לעלות ליגה, עם נקודה אחת בלבד והלחץ על מסאי דגו גדול, כשהוא קיווה להשיג ניצחון בכורה. במפגש עצמו מול האורדונים, זה לא היה קל, המארחת הגיעה ללא מעט הזדמנויות, מוסטפא סלמי נראה טוב ופגש את המשקוף ואת הקורה, אך השער הגיע רק מאוחר יותר, בדקה ה-85, כשארד בר ניגש לבעיטת עונשין וכבש. בני יהודה במקום ה-11, רמת גן במקום התשיעי.

אוהדי בני יהודה (חגי מיכאלי)

אוהדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

שחקני בני יהודה (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

דג'אץ וורקו (חגי מיכאלי)

עילאי טרוסט (חגי מיכאלי)

עילאי טרוסט (חגי מיכאלי)

דקה 14: ניסיון טוב של בני יהודה – שגיא דרור פרץ נהדר לרחבה ומצא את מוסטפא סלמי שעבר את השומר שלו, אך בבעיטה שלו הוא שלח את הכדור היישר למשקוף.

מוסטפא סלמי (חגי מיכאלי)

מוסטפא סלמי בועט (חגי מיכאלי)

מוסטפא סלמי אחרי ההחמצה (חגי מיכאלי)

דג'אץ וורקו נגד אליאן רוחנא (חגי מיכאלי)

דקה 48: כמעט השער הראשון של בני יהודה – שוב פעם מוסטפא סלמי, כשהפעם הוא קיבל כדור מצד לצד מפרנץ פיירו והניף את הרגל לוולה אדיר, אך הכדור נעצר רק בקורה.

מאור קנדיל (חגי מיכאלי)

מוסטפא סלמי (חגי מיכאלי)

אביחי וודגה (חגי מיכאלי)

הוד מסיקה עולה לנגוח (חגי מיכאלי)

גידי קאניוק (חגי מיכאלי)

ג'ואל אוסטין ניירקו ואדר רטנר (חגי מיכאלי)

דקה 85, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: הכתומים קיבלו בעיטת עונשין מ-11 מטרים, ארד בר ניגש לנקודה הלבנה ודייק.

שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)

שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)

שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל רמת גן מאוכזבים (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל רמת גן מאוכזבים (חגי מיכאלי)

מכבי פתח תקווה – מ.ס כפר קאסם 3:2

הדרמה הגדולה ביותר קרתה באצטדיון המושבה, כאשר המלאבסים כבר הובילו 0:2 והיו בדרך הבטוחה לניצחון, אך ספגו מהפך כואב בתוספת הזמן. אמיר אלטורי כבש את הראשון בדקה ה-22, חוסה קורטס הכפיל בדקה ה-42, אך בחצי השני האורחת התעוררה. אגו קריסטיאן צימק בדקה ה-59, נואף בזיע השווה בדקה ה-85 וזה לא נגמר, כאשר אחמד טאהא לקח בעיטה חופשית מכ-30 מטרים עמוק עמוק בתוספת הזמן ושיגר בעיטה חזקה לחיבורים. פ”ת במקום העשירי, כפר קאסם במקום השני.

עלא גאפר וחוסה קורטס (שחר גרוס)

ניב יהושע (שחר גרוס)

איסמעיל בחאש (שחר גרוס)

דקה 22, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: חוסה קורטס נשלח לעומק בכנף שמאל, השחקן נכנס לרחבה ושלח רוחב נהדר שחלף על פני כולם, אמיר אלטורי הגיע מאחור, כבש ולא חגג.

דקה 42, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:2: טעות גדולה בהגנת כפר קאסם, הכדור הגיע לחוסה קורטס שנותר חופשי ובעט מקרוב לפינה.

דקה 59, שער! כפר קאסם צימקה ל-2:1: טעות ענקית בהגנת המלאבסים, איבוד כדור נוראי של קורטס – אגו קריסטיאן ניצל זאת, התקדם עד הסוף לבד ובעט לרשת.

אגו קריסטיאן חוגג (שחר גרוס)

אגו קריסטיאן חוגג (שחר גרוס)

דקה 85, שער! כפר קאסם השוותה ל-2:2: מטורף! הרמה מצד שמאל גרמה לערבובייה, נואף בזיע הגיע, ניצל טעות בהגנה וכבש.

שחקני מ.ס כפר קאסם מאושרים (שחר גרוס)

דקה 90+6, שער! כפר קאסם עלתה ל-2:3: המהפך המדהים הושלם, כפר קאסם קיבלה בעיטה חופשית מכ-30 מטרים, אחמד טאהא שחרר בעיטה עוצמתית היישר לחיבורים.

שחקני מ.ס כפר קאסם בטירוף (שחר גרוס)

שחקני מ.ס כפר קאסם בטירוף (שחר גרוס)

שחקני מ.ס כפר קאסם בטירוף (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה מאוכזבים (שחר גרוס)

מכבי קביליו יפו – הפועל חדרה 1:1

מפגש תחתית לוהט בין שתי הקבוצות שפתחו בצורה רעה מאוד את העונה. הבולגרים רשמו נקודה ראשונה בליגה, כאשר מתן בית יעקב העלה אותה ליתרון בדקה ה-44, אך אז הוא גרם לפנדל בדקה ה-64, שם טאשגר דגו ניגש לנקודה הלבנה וקבע חלוקת נקודות. אגב, החלוץ של המארחת גם ספג שתי דקות מאוחר יותר את הכרטיס האדום.

דקה 44, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: מתן בית יעקב ביצע דאבל פס נהדר ובסיום נותר חופשי ומול רשת חשופה, כבש.

דקה 64, שער! הפועל חדרה השוותה ל-1:1: האורחת קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, טאשגר דגו ניגש לנקודה הלבנה ובעט היטב ללא קושי.

דקה 66, יפו נשארת בעשרה שחקנים: אחרי הצהוב שספג בעקבות הפנדל, מתן בית יעקב ביצע עבירה נוספת והורחק בכרטיס צהוב שני.

עירוני מודיעין – הפועל עכו 0:1

העולה החדשה מליגה א’, שפתחה את העונה עם שני ניצחונות ונעצרה במחזור האחרון, חזרה למסלול הניצחונות עם הצגת אופי מדהים. המארחת נראתה טוב ברוב חלקי המשחק והייתה מסוכנת יותר, כשעמוק בתוספת הזמן, בדקה ה-90+3 ליתר דיוק, שלו סמורלי כבש ושלח את קבוצתו למקום הראשון, לפחות זמנית. עכו מנגד במקום השמיני.

דקה 90+3, שער! מודיעין עלתה ל-0:1: הצדק נעשה, אחרי הלחץ שהמארחת ביצעה, שלו סמורלי קיבל ריבאונד מקרוב, לא התקשה וכבש.

הפועל עפולה – הפועל כפר סבא 1:1

משחק קצוות נוסף התקיים בצפון. המארחת עלתה ראשונה על הלוח בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, כאשר הרכש החדש שלה, יניב מזרחי, כבש את הראשון, אך הדרמה התקיימה גם פה, כאשר חוליו סזאר קבע חלוקת נקודות בזכות שער דרמטי עמוק בתוספת הזמן.

דקה 45+3, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: ראזי אבו חמדאן הדף כדור שלאחר מכן הגיע עד יניב מזרחי שלא התקשה ובעט לרשת.

דקה 90+6, שער! כפר סבא השוותה ל-1:1: כדור הוגבה מצד שמאל והגיע לחוליו סזאר שעלה מעל כולם ונגח לרשת.