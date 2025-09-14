קפיטולניק סיים את דרכו במוקדמות הקפיצה לגובה

יונתן קפיטולניק התחרה היום (ראשון) במוקדמות הקפיצה לגובה באליפות העולם שנערכת בטוקיו, אך לא הצליח לסיים בין 12 הראשונים והודח במוקדמות. לאחר שתי קפיצות הוא עבר גובה 2.16 ו-2.21 מטרים בהצלחה בניסיון הראשון, אך עם זאת, הוא פסל שלוש פעמים בקפיצה ל-2.25 מטרים.

זו הפעם השנייה בה קפיטולניק התחרה באליפות העולם לבוגרים. הקופץ בן ה-22, שזכה בתואר אלוף העולם עד גיל 20 לפני כארבע שנים, כבר השתתף בתחרות העולמית לבוגרים והעפיל לגמר לפני כשלוש שנים ובו הוא סיים במקום ה-11. זו הייתה הופעתו הראשונה במעמד היוקרתי.

מאז האתלט הישראלי עבר פציעות ברגלו, החמיץ את אולימפיאדת פאריס, השתקם וחזר במלוא המרץ לבמה הגדולה מכולן. שיאו האישי של קפיטולניק נקבע בתחילת שנת 2025, כאשר קפץ לגובה של 2.31 מטרים. המטרה שנקבעה לקפיטולניק לפני התחרות ביפן היא להעפיל לגמר הקפיצה לגובה, אך לצערו לא הצליח לעמוד בה.

יונתן קפיטולניק (איגוד האתלטיקה בישראל)

