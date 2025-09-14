יום ראשון, 14.09.2025 שעה 10:57
"פליק מתפוצץ", חילופי האשמות בבארסה וספרד

סערה עקב פציעת לאמין ימאל שייעדר ב-22:00 מול ולנסיה (חי בערוץ ONE): המאמן זעם במסע"ת, הקטלונים טענו שהתריעו, בנבחרת הכחישו. ומי יפתח במקומו?

האנזי פליק ולאמין ימאל בעיתון 'ספורט' (צילום מסך)
האנזי פליק ולאמין ימאל בעיתון 'ספורט' (צילום מסך)

ההיעדרות של לאמין ימאל מהמשחק מול ולנסיה הערב (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון יוהאן קרויף, הפך לשיחת היום בברצלונה - לא רק בשל היעדרותו, אלא גם בשל הכעס הגלוי של האנזי פליק על התנהלות נבחרת ספרד בטיפול בשחקן הצעיר. “לאמין ימאל בחוץ, פליק מתפוצץ", נכתב הבוקר בשער עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני.

המאמן שמעולם לא הסתיר את רגשותיו, לא ניסה הפעם לעדן את דבריו במסיבת העיתונאים - ובחר להאשים במפורש את אנשי נבחרת ספרד על כך ששלחו את לאמין ימאל פעמיים להרכב הפותח למרות שידעו על הכאבים שלו. “הוא שיחק 79 דקות נגד בולגריה ו-73 נגד טורקיה - וזה פשוט מופרך", אמר המאמן הגרמני, שלא שכח את המספרים המדויקים והקפיד לחזור עליהם פעם נוספת, הפעם בטון תקיף הרבה יותר.

הכעס של פליק נובע מכך שבברצלונה, כך לפי גורמים במועדון, היו כל העת בקשר ישיר עם הצוות הרפואי של הנבחרת ודיווחו על כך שלאמין ימאל מתמודד עם כאבים חדים שטופלו גם באמצעות זריקות נגד כאבים. במועדון אף הופתעו לשמוע על ההחלטה לשתפו בשני המשחקים, שכן הייתה קיימת הסכמה מוקדמת כי במקרה של סיכון, תיושם מדיניות של "אפס סיכון".

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

בפועל, לאמין ימאל שותף בשני המשחקים וחזר עם פציעה שמנעה ממנו להשלים אפילו אימון אחד עם בארסה מאז פגרת הנבחרות. גם כשהחל אימון ביום חמישי, לאמין ימאל נאלץ להפסיקו באמצע, וכשביצע בדיקות - התברר שהפציעה חמורה מהמצופה.

פליק שהבין רק אתמול בבוקר כי לא יוכל להשתמש במספר 10 נגד ולנסיה ואף קרוב לוודאי שייעדר גם ממשחק הפתיחה של ליגת האלופות נגד ניוקאסל, לא הסתיר את אכזבתו. "מי שאמור להכתיב את השכל הישר הם הרופאים והמומחים - לא נער בן 18, גם אם הוא בוגר לגילו", הדגיש המאמן. בקבוצה אף נטען כי הרופאים של הנבחרת ידעו בדיוק מה מצבו, אך לא פעלו בהתאם.

בצד השני, בהתאחדות הספרדית הופתעו מהביקורת, וטענו בתגובה כי לא התקבלה אף התרעה רשמית מברצלונה טרם הגעת לאמין ימאל, וכי לאורך השהות במחנה הוא דיווח על כאבים קלים בלבד בגב, ללא קשר לבעיות באיזור שבו נפצע. לטענתם, הפיזיותרפיסט של הנבחרת, שגם עובד עם ברצלונה, היה כל הזמן בקשר עם השחקן ולא זיהה צורך להוציאו מהסגל.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

עבור פליק, מדובר בשיא של תקופה מתסכלת במיוחד: גם פרנקי דה יונג חזר פצוע מנבחרת הולנד ואילו רפיניה שיחק בגובה הקיצוני של אל אלטו בבוליביה עם נבחרת ברזיל. אך המקרה של לאמין ימאל הוא חציית קו אדום מבחינת פליק. לראשונה מאז שהמאמן הגרמני מונה לתפקיד, הוא נאלץ להסתדר ללא שניים מהשחקנים החשובים ביותר שלו: לאמין ימאל ודה יונג. למעשה, זו הפעם הראשונה ששניהם לא משחקים אפילו דקה באותו משחק מאז הגיע פליק.

ההיעדרויות האלו אילצו את המאמן לבנות הרכב חדש מהיסוד לקראת המשחק מול ולנסיה. ג’רארד מרטין יקבל את המקום בצד שמאל של ההגנה במקום אלחנדרו באלדה הפצוע, פאו קוברסי ואריק גארסיה אמורים לפתוח כבלמים ואילו ז’ול קונדה ישחק בצד ימין. בקישור, עם חסרונם של דה יונג וגאבי, צפויים לפתוח מארק קסאדו ופדרי, כאשר מארק ברנאל החלים מפציעתו הקשה ויחכה להזדמנות על הספסל. מקדימה, רוני ברדג’י אמור לפתוח במקום לאמין ימאל כשראפיניה ורוברט לבנדובסקי ישלימו את ההתקפה. בקטלוניה מעריכים שפראן טורס ומרקוס רשפורד לא יפתחו.

לאמין ימאל איבד את הדרכון שלו בטורקיה

ברצלונה פתחה את העונה בצורה יציבה, אך פגרת הנבחרות הזו הפכה לסיוט של ממש. ההתבטאות החריפה של פליק, שכיהן בעצמו כמאמן נבחרת גרמניה, מדגישה עד כמה הוא רואה חשיבות ביחסים בין מועדונים לנבחרות – וכמה הוא מאוכזב מהאופן שבו זה לא קרה במקרה של לאמין ימאל.

