יום ראשון, 14.09.2025 שעה 09:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

הצטרפו לשידור החי: פלורס מדבר לקראת אשדוד

מאמן מכבי חיפה מקיים כעת מסיבת עיתונאים לקראת המפגש החשוב של הירוקים מחר ב-20:00 נגד הקבוצה מעיר הנמל. המסע"ת מועברת בשידור ישיר כאן באתר

|
דייגו פלורס (עמרי שטיין)
דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מכבי חיפה חוזרת מפגרת הנבחרות ותפגוש מחר (שני, 20:00) את מ.ס אשדוד למשחק חשוב. הירוקים מגיעים אחרי התיקו המאופס בטדי נגד בית”ר ירושלים ורוצים לחזור למסלול הניצחונות. לקראת המשחק, המאמן דייגו פלורס מקיים מסיבת עיתונאים, אשר מועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת מכבי חיפה לקראת אשדוד

דייגו פלורס אמר לקראת המשחק: "התכוננו בשבועיים האלה הרבה, אנחנו מכבדים את היריבה שהיה לנו קשה נגדה בעונה שעברה. אנחנו יודעים איך לשחק ומה האסטרטגיה שלנו, השחקנים עשו עבודה טובה בפגרה ואנחנו מחכים למשחק מול האוהדים שלנו. הכרנו את פיטר אגבה, קראתי לו למשרד שלי ודיברנו, כשהוא ישלים יותר אימונים גם נכיר יותר טוב וכבר התחלנו לעבוד ביחד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */