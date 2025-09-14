הצטרפו לשידור החי: פלורס מדבר לקראת אשדוד

מכבי חיפה חוזרת מפגרת הנבחרות ותפגוש מחר (שני, 20:00) את מ.ס אשדוד למשחק חשוב. הירוקים מגיעים אחרי התיקו המאופס בטדי נגד בית”ר ירושלים ורוצים לחזור למסלול הניצחונות. לקראת המשחק, המאמן דייגו פלורס מקיים מסיבת עיתונאים, אשר מועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת מכבי חיפה לקראת אשדוד

דייגו פלורס אמר לקראת המשחק: "התכוננו בשבועיים האלה הרבה, אנחנו מכבדים את היריבה שהיה לנו קשה נגדה בעונה שעברה. אנחנו יודעים איך לשחק ומה האסטרטגיה שלנו, השחקנים עשו עבודה טובה בפגרה ואנחנו מחכים למשחק מול האוהדים שלנו. הכרנו את פיטר אגבה, קראתי לו למשרד שלי ודיברנו, כשהוא ישלים יותר אימונים גם נכיר יותר טוב וכבר התחלנו לעבוד ביחד”.