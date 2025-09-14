"מבינים את גודל המעמד, אנחנו רוצים לנצח"

אחרי שפתחה את העונה עם ניצחון על עירוני קריית שמונה ותיקו מול מכבי בני ריינה, הפועל תל אביב תחזור מחר (שני, 20:30) מפגרת הנבחרות היישר למשחק לוהט בבלומפילד מול בית”ר ירושלים. מאמנה, אליניב ברדה, התכונן להתמודדות הבוקר כשדיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

איך מתכוננים למשחק?

”מתכוננים הכי טוב שיכול להיות וזה מתחיל בגישה שלנו ובריכוז”.

מה מאזן הכוחות?

”רק עלינו ליגה, אנחנו רוצים להיות הכי טובים שיכולים. נפגוש קבוצה מאוד טובה עם המון איכויות בכל החלק במגרש, אבל כבר פגשנו קבוצות איכותיות וידענו לעשות את הדברים בצורה טובה. נתרכז בעצמנו וננסה לשפר את הדברים שעשינו פחות טוב במשחקים האחרונים”.

אליניב ברדה ושחר פיבן (שחר גרוס)

במפגש האחרון בין הקבוצות, הפועל ספגה חמישייה מאוד כואבת. אתה חושב שהפועל הזו יכולה לקרוא תיגר על בית”ר ירושלים ותחתיך לא יכול לקרות דבר כזה?

”כדורגל זה כדורגל, נצטרך לבוא הכי מוכנים ומרוכזים, אנחנו מבינים את גודל המעמד. בסופו של דבר אנחנו בבית שלנו ורוצים לשחק את המשחק הטוב ביותר עבור האוהדים שלנו שימלאו את האצטדיון, וכמובן שאנחנו רוצים לנצח”.

ציפינו שיגיעו עוד שחקני רכש עד סוף הפגרה.

”אני עובד עם מה שיש לי בינתיים, וכשיהיה מה לעדכן נעדכן”.

לואיזו, כמה הוא רוצה לבוא?

”יש משחק מחר נגד בית”ר וכולי מתרכז רק במשחק. אם לשנייה אסיט את הריכוז שלי לנושא אחר, אז נהיה בבעיה”.

איך הכושר של מור בוסקילה? הוא ייקח חלק במשחק?

”מור לא התאמן למעלה מחודש עם הקבוצה, אלא רק עשה אימונים אישיים. מאימון לאימון אנחנו מתקדמים איתו ונקבל את ההחלטה האם ייכלל בסגל בסמוך למשחק”.

מור בוסקילה (ראובן שוורץ)

זה שהולך להגיע הרבה קהל למשחק זה דבר שמצריך ממך לעשות הכנה מיוחדת גם לשחקנים?

”היו לנו פה כבר משחקים עם בלומפילד מלא והיה לנו חצי גמר גביע בטדי עם אצטדיון מלא. השחקנים הולכים וצוברים ניסיון במעמדים האלה, חשוב מאוד שנדע דווקא לנצל את זה לטובה כי הדחיפה של הקהל שלנו היא בלתי רגילה בבית ובחוץ”.

אופק ביטון זה שם שעלה מבחינתך?

”אנחנו במסע”ת לפני בית”ר ואשמח לשמוע שאלות על בית”ר”.

מי לדעתך השחקן המסוכן בבית”ר ירושלים?

”קשה להצביע על שחקן אחד, יש להם סגל מאוד טוב, התקפי ומגוון”.

אוהדי הפועל תל אביב באימון אתמול במתחם חודורוב (שחר גרוס)

פיבן: אם נדע לנצל את הדחיפה מהקהל, יהיה לנו יתרון משמעותי

גם שחקן ההגנה של הקבוצה, שחר פיבן, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

איך ההתעוררות של הקהל משפיעה עליכם?

”יהיה מחר משחק מאוד כיף, עם אווירה טובה והרבה קהל. אם נדע לקחת את הדברים האלה לטובתנו ונדע לנצל את זה, יהיה לנו יתרון משמעותי”.

אתה אחד מהשחקנים שעלו ליגה, איך אתה עם הבנייה מחדש? אתה מרגיש את השינוי שהמועדון עובר מבחינת חוזק הקבוצה ורמת הציפיות?

”מהרגע שהגעתי לכאן ראיתי במקום עם שאיפות ודרישות ברמה הכי גבוהה שיש, צוות ברמה הכי גבוהה שיש, שחקנים שדוחפים אחד את השני ומביאים את עצמם ל-100 אחוז תפוקה”.

שחר פיבן (שחר גרוס)

עשו לך הסבה מבלם למגן ימני, איפה אתה מרגיש יותר נוח? ומה דעתך על כך שהקבוצה מחפשת לצרף מגן ימני?

”ברור לי שירצו להביא מגן ימני וירצו להביא עוד שחקנים, זה הפועל תל אביב. המועדון רוצה להביא שחקנים גם כדי שתהיה תחרות עכשיו וגם שחקנים לטווח הארוך. התחרות מוציאה מכל שחקן עוד יותר. יש עונה ארוכה ויש פציעות כאלה ואחרות, עומסים מאוד גבוהים, אז זה לא משהו שחדש לי. בעזרת השם שכל מי שיבוא יתאקלם בצורה מאוד מהירה ויעזור לקבוצה, שהיא בסופו של דבר הדבר הכי חשוב. כל שחקן הוא חלק קטן בפאזל והוא צריך לעשות את העבודה שלו”.

לבית”ר יש חלק התקפי אימתני, ספגתם שערים בשני המחזורים הראשונים של הליגה. מה עושים כדי לעצור אותם?

”במשחקי גביע הטוטו לא ספגנו הרבה, אבל בשני המחזורים הראשונים ספגנו שערים וזה משהו שניסינו לעבוד עליו גם בניתוח מקצועי בווידאו וגם באימונים. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי לא לספוג, אבל בסוף בכדורגל צריך לנצח. לא מי שלא סופגת מנצחת, אלא מי שמבקיעה יותר, אבל כמובן שהמטרה זה לשמור על שער נקי”.

שחר פיבן (שחר גרוס)

השחקנים מבינים כמה המשחק הזה משמעותי עבור הקהל וגם כדי להראות לליגה שהפועל תל אביב חזרה בגדול?

”זה אחד המשחקים הגדולים שיש לכדורגל הישראלי, מרגש שאנחנו בתור שחקנים יכולים לקחת חלק במשחק כזה. אנחנו רוצים לנצח ולגרום לקהל שלנו לשמוח כי מגיע להם, הם עברו דברים לא הכי כייפים בפן המקצועי. נבוא צנועים כמו שבאנו לכל משחק, יש לנו עוד הרבה מה להוכיח. אנחנו קבוצה שעלתה ליגה, סגל עם המון שחקנים חדשים. בעזרת השם נשמח בסוף המשחק”.

מה אתה חושב על כך שמור בוסקילה הצטרף אליכם סופית?

”הוא ילד מיוחד, מאוד התחברנו במחנה האימונים. הוא היה קצת מבואס מהסיטואציה, אבל המועדון פתר את זה בצורה הכי מהירה שהיה אפשר. אני מאמין שהוא יהיה בעתיד הקרוב אחד השחקנים הדומיננטיים בקבוצה”.