יום ראשון, 14.09.2025 שעה 13:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"מבינים את גודל המעמד, אנחנו רוצים לנצח"

מאמן הפועל ת"א, אליניב ברדה, לקראת המשחק הלוהט מול בית"ר ירושלים מחר ב-20:30 בבלומפילד: "יש להם סגל טוב והתקפי, נצטרך לבוא מוכנים ומרוכזים"

|
אליניב ברדה (שחר גרוס)
אליניב ברדה (שחר גרוס)

אחרי שפתחה את העונה עם ניצחון על עירוני קריית שמונה ותיקו מול מכבי בני ריינה, הפועל תל אביב תחזור מחר (שני, 20:30) מפגרת הנבחרות היישר למשחק לוהט בבלומפילד מול בית”ר ירושלים. מאמנה, אליניב ברדה, התכונן להתמודדות הבוקר כשדיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

איך מתכוננים למשחק?
”מתכוננים הכי טוב שיכול להיות וזה מתחיל בגישה שלנו ובריכוז”.

מה מאזן הכוחות?
”רק עלינו ליגה, אנחנו רוצים להיות הכי טובים שיכולים. נפגוש קבוצה מאוד טובה עם המון איכויות בכל החלק במגרש, אבל כבר פגשנו קבוצות איכותיות וידענו לעשות את הדברים בצורה טובה. נתרכז בעצמנו וננסה לשפר את הדברים שעשינו פחות טוב במשחקים האחרונים”.

אליניב ברדה ושחר פיבן (שחר גרוס)אליניב ברדה ושחר פיבן (שחר גרוס)

במפגש האחרון בין הקבוצות, הפועל ספגה חמישייה מאוד כואבת. אתה חושב שהפועל הזו יכולה לקרוא תיגר על בית”ר ירושלים ותחתיך לא יכול לקרות דבר כזה?
”כדורגל זה כדורגל, נצטרך לבוא הכי מוכנים ומרוכזים, אנחנו מבינים את גודל המעמד. בסופו של דבר אנחנו בבית שלנו ורוצים לשחק את המשחק הטוב ביותר עבור האוהדים שלנו שימלאו את האצטדיון, וכמובן שאנחנו רוצים לנצח”.

ציפינו שיגיעו עוד שחקני רכש עד סוף הפגרה.
”אני עובד עם מה שיש לי בינתיים, וכשיהיה מה לעדכן נעדכן”.

לואיזו, כמה הוא רוצה לבוא?
”יש משחק מחר נגד בית”ר וכולי מתרכז רק במשחק. אם לשנייה אסיט את הריכוז שלי לנושא אחר, אז נהיה בבעיה”.

איך הכושר של מור בוסקילה? הוא ייקח חלק במשחק?
”מור לא התאמן למעלה מחודש עם הקבוצה, אלא רק עשה אימונים אישיים. מאימון לאימון אנחנו מתקדמים איתו ונקבל את ההחלטה האם ייכלל בסגל בסמוך למשחק”.

מור בוסקילה (ראובן שוורץ)מור בוסקילה (ראובן שוורץ)

זה שהולך להגיע הרבה קהל למשחק זה דבר שמצריך ממך לעשות הכנה מיוחדת גם לשחקנים?
”היו לנו פה כבר משחקים עם בלומפילד מלא והיה לנו חצי גמר גביע בטדי עם אצטדיון מלא. השחקנים הולכים וצוברים ניסיון במעמדים האלה, חשוב מאוד שנדע דווקא לנצל את זה לטובה כי הדחיפה של הקהל שלנו היא בלתי רגילה בבית ובחוץ”.

אופק ביטון זה שם שעלה מבחינתך?
”אנחנו במסע”ת לפני בית”ר ואשמח לשמוע שאלות על בית”ר”.

מי לדעתך השחקן המסוכן בבית”ר ירושלים?
”קשה להצביע על שחקן אחד, יש להם סגל מאוד טוב, התקפי ומגוון”.

אוהדי הפועל תל אביב באימון אתמול במתחם חודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב באימון אתמול במתחם חודורוב (שחר גרוס)

פיבן: אם נדע לנצל את הדחיפה מהקהל, יהיה לנו יתרון משמעותי

גם שחקן ההגנה של הקבוצה, שחר פיבן, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

איך ההתעוררות של הקהל משפיעה עליכם?
”יהיה מחר משחק מאוד כיף, עם אווירה טובה והרבה קהל. אם נדע לקחת את הדברים האלה לטובתנו ונדע לנצל את זה, יהיה לנו יתרון משמעותי”.

אתה אחד מהשחקנים שעלו ליגה, איך אתה עם הבנייה מחדש? אתה מרגיש את השינוי שהמועדון עובר מבחינת חוזק הקבוצה ורמת הציפיות?
”מהרגע שהגעתי לכאן ראיתי במקום עם שאיפות ודרישות ברמה הכי גבוהה שיש, צוות ברמה הכי גבוהה שיש, שחקנים שדוחפים אחד את השני ומביאים את עצמם ל-100 אחוז תפוקה”.

שחר פיבן (שחר גרוס)שחר פיבן (שחר גרוס)

עשו לך הסבה מבלם למגן ימני, איפה אתה מרגיש יותר נוח? ומה דעתך על כך שהקבוצה מחפשת לצרף מגן ימני?
”ברור לי שירצו להביא מגן ימני וירצו להביא עוד שחקנים, זה הפועל תל אביב. המועדון רוצה להביא שחקנים גם כדי שתהיה תחרות עכשיו וגם שחקנים לטווח הארוך. התחרות מוציאה מכל שחקן עוד יותר. יש עונה ארוכה ויש פציעות כאלה ואחרות, עומסים מאוד גבוהים, אז זה לא משהו שחדש לי. בעזרת השם שכל מי שיבוא יתאקלם בצורה מאוד מהירה ויעזור לקבוצה, שהיא בסופו של דבר הדבר הכי חשוב. כל שחקן הוא חלק קטן בפאזל והוא צריך לעשות את העבודה שלו”.

לבית”ר יש חלק התקפי אימתני, ספגתם שערים בשני המחזורים הראשונים של הליגה. מה עושים כדי לעצור אותם?
”במשחקי גביע הטוטו לא ספגנו הרבה, אבל בשני המחזורים הראשונים ספגנו שערים וזה משהו שניסינו לעבוד עליו גם בניתוח מקצועי בווידאו וגם באימונים. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי לא לספוג, אבל בסוף בכדורגל צריך לנצח. לא מי שלא סופגת מנצחת, אלא מי שמבקיעה יותר, אבל כמובן שהמטרה זה לשמור על שער נקי”.

שחר פיבן (שחר גרוס)שחר פיבן (שחר גרוס)

השחקנים מבינים כמה המשחק הזה משמעותי עבור הקהל וגם כדי להראות לליגה שהפועל תל אביב חזרה בגדול?
”זה אחד המשחקים הגדולים שיש לכדורגל הישראלי, מרגש שאנחנו בתור שחקנים יכולים לקחת חלק במשחק כזה. אנחנו רוצים לנצח ולגרום לקהל שלנו לשמוח כי מגיע להם, הם עברו דברים לא הכי כייפים בפן המקצועי. נבוא צנועים כמו שבאנו לכל משחק, יש לנו עוד הרבה מה להוכיח. אנחנו קבוצה שעלתה ליגה, סגל עם המון שחקנים חדשים. בעזרת השם נשמח בסוף המשחק”.

מה אתה חושב על כך שמור בוסקילה הצטרף אליכם סופית?
”הוא ילד מיוחד, מאוד התחברנו במחנה האימונים. הוא היה קצת מבואס מהסיטואציה, אבל המועדון פתר את זה בצורה הכי מהירה שהיה אפשר. אני מאמין שהוא יהיה בעתיד הקרוב אחד השחקנים הדומיננטיים בקבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */