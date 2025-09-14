"ה-1:5 מול הפועל היסטוריה, הם קבוצה חדשה"

אחרי שפתחה את העונה עם ניצחון על בני סכנין ותיקו מול מכבי חיפה, בית”ר ירושלים תחזור מחר (שני, 20:30) מפגרת הנבחרות היישר למשחק לוהט בבלומפילד מול הפועל תל אביב. מאמנה, ברק יצחקי, התכונן להתמודדות הבוקר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

הפגרה באה לכם בזמן או לא?

”נדע מחר. זה שאלות שאי אפשר לענות עליהן כל כך. היה זמן להתכונן ולעבוד, היו שחקנים בנבחרת, הם חזרו אלינו ועכשיו אנחנו כבר בסגל מלא אחרי כמה אימונים”.

זה כאב ראש חיובי שיש שחקנים שנמצאים בנבחרת?

”כשיש שחקנים שנמצאים בכושר טוב, שחקנים שמזומנים לנבחרת ושחקן שמשחק בנבחרת שלו וקרוב לעלות למונדיאל, זה כאב ראש חיובי, נעשה הכל כדי לבוא מחר בשיא המוכנות ולעשות את המקסימום כדי לנצח את המשחק”.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

אתה זוכר טוב את המשחק האחרון שלך נגד הפועל תל אביב בחוץ. את התוצאה לא יהיה פשוט לשחזר, אבל איך לוקחים 3 נקודות?

”לא חושבים על המשחק הזה בכלל, היסטוריה. שתי הקבוצות חדשות. הפועל קבוצה מתחדשת, הסיטואציה שונה, מאוד קשה לשחק נגדם, הסגל שלהם טוב מאוד, במיוחד הצד ההגנתי שהוא חזק מאוד. נצטרך למצוא את הפתרונות ומצד שני לא להיות מופתעים כי גם הצד ההתקפי שלהם מסוכן מאוד”.

מה שהיה עם ירדן שועה נגמר? מבחינתכם זה דף חדש?

”נגעתי בזה במסע”ת האחרונה, אין מה לגעת בזה שוב”.

ירדן שועה (שחר גרוס)

צירפתם בלם ומגן, עד כמה הם כשירים למשחק הזה?

”צירפנו גם 2 שחקני כנף. הם התאמנו איתנו מספר אימונים, צריכים להיכנס לקצב של הקבוצה ולהבין מה אני כמאמן דורש. 3 מתוך ה-4 שחקנים צעירים עם פוטנציאל שיצטרכו לקבל את הזמן, אבל גם להיכנס כמה שיותר מהר לקצב של הקבוצה. מקווה שיתאקלמו בצורה טובה”.

הסגל הפך לרחב ויהיו שחקנים שיכולים למצוא את עצמם מחוץ לסגל. אתה ואלמוג כהן רציתם שזה מה שיהיה, שיהיו 2-3 שחקנים בכל תפקיד.

”אנחנו רוצים קבוצה תחרותית, ושברגעים מסוימים שקורים דברים במהלך העונה שיהיה סגל רחב. אני לוקח כמאמן בחשבון דברים כאלה ואני בטוח שגם השחקנים לוקחים את זה בחשבון כי בסופו של דבר יש מכסה של שחקנים שאפשר לשים בהרכב ובסגל והם צריכים להוכיח לי שהם צריכים להיות שם. יהיו במהלך העונה אכזבות, אבל הם יצטרכו להתמודד עם זה ולהבין שאני ראה רק את טובת בית”ר לנגד עיניי”.

לוקה גדראני חותם על החוזה (באדיבות בית"ר ירושלים)

תתחזקו בעוד שחקן בחלון ההעברות הנוכחי?

”יכול להיות שיגיע עוד שחקן, אבל זה שאלות שפחות צריך להפנות אליי. יש לנו סגל טוב. אם יגיע עוד משהו, נשמח, ואם לא, אז נתמודד עם מה שיש”.

את מי סימנת כמסוכן בהפועל תל אביב?

“אנחנו לא מסתכלים על שחקן כזה או אחר בקבוצות היריבות שלנו, אלא על הפועל כקבוצה. יש להם המון שחקנים מוכשרים. הם קבוצה קשה וטובה ומצפה לנו משחק לא פשוט”.

ניצחון מחר יהיה הצהרת כוונות?

"עדיין מוקדם לדבר על הצהרת כוונות, אבל ניצחון מחר יכול לתת לנו הרבה ביטחון להמשך”.

ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

מנדי: מבטיח לאוהדים שנילחם על המגרש

גם מגן הקבוצה מהבירה, אריאל מנדי, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

זה משחק חשוב מאוד לאוהדים. מה סיפרו לך על זה?

”אני יודע שזה הולך להיות משחק חשוב כי בית”ר והפועל זה יריבות גדולה בליגה. הכי חשוב עבורנו זה לנצח”.

מה שמעת על בית”ר לפני שבאת לישראל ומה אתה חושב על המדינה?

”ישראל מדינה טובה, אני שמח להיות כאן ואני מודה לצוות ולמועדון שקיבל אותי בצורה מדהימה”.

בבית שלך, אף אחד לא לחוץ?

”לא”.

אריאל מנדי (רדאד ג'בארה)

מי הפייבוריטית במשחק?

”לדעתי, אין פייבוריטית, אנחנו רק רוצים ללכת לעשות את העבודה שלנו ולנצח את המשחק”.

למה החלטת לבוא לשחק בישראל?

”בית”ר נתנה לי פרויקט טוב והצעה טובה וחשבתי שזה טוב עבורי, אני שמח להיות כאן”.

דיברת עם שחקנים צרפתים ששיחקו פה בעבר?

“כן, אמרו לי דברים טובים על הקבוצה”.

אריאל מנדי (רדאד ג'בארה)

מה המטרה העונה?

”המועדון רוצה להשיג את הטוב ביותר ואני מקווה שנילחם בכל משחק”.

מה אתה יכול להבטיח לאוהדים לקראת מחר?

”שנילחם על המגרש ונעשה הכל כדי לנצח את המשחק”.