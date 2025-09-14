יום ראשון, 14.09.2025 שעה 13:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"ה-1:5 מול הפועל היסטוריה, הם קבוצה חדשה"

מאמן בית"ר י-ם, ברק יצחקי, במסיבת העיתונאים לקראת המפגש הלוהט נגד האדומים בבלומפילד מחר ב-20:30: "יהיה לא פשוט". והאם יצטרף עוד שחקן הקיץ?

|
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

אחרי שפתחה את העונה עם ניצחון על בני סכנין ותיקו מול מכבי חיפה, בית”ר ירושלים תחזור מחר (שני, 20:30) מפגרת הנבחרות היישר למשחק לוהט בבלומפילד מול הפועל תל אביב. מאמנה, ברק יצחקי, התכונן להתמודדות הבוקר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

הפגרה באה לכם בזמן או לא?
”נדע מחר. זה שאלות שאי אפשר לענות עליהן כל כך. היה זמן להתכונן ולעבוד, היו שחקנים בנבחרת, הם חזרו אלינו ועכשיו אנחנו כבר בסגל מלא אחרי כמה אימונים”.

זה כאב ראש חיובי שיש שחקנים שנמצאים בנבחרת?
”כשיש שחקנים שנמצאים בכושר טוב, שחקנים שמזומנים לנבחרת ושחקן שמשחק בנבחרת שלו וקרוב לעלות למונדיאל, זה כאב ראש חיובי, נעשה הכל כדי לבוא מחר בשיא המוכנות ולעשות את המקסימום כדי לנצח את המשחק”.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

אתה זוכר טוב את המשחק האחרון שלך נגד הפועל תל אביב בחוץ. את התוצאה לא יהיה פשוט לשחזר, אבל איך לוקחים 3 נקודות?
”לא חושבים על המשחק הזה בכלל, היסטוריה. שתי הקבוצות חדשות. הפועל קבוצה מתחדשת, הסיטואציה שונה, מאוד קשה לשחק נגדם, הסגל שלהם טוב מאוד, במיוחד הצד ההגנתי שהוא חזק מאוד. נצטרך למצוא את הפתרונות ומצד שני לא להיות מופתעים כי גם הצד ההתקפי שלהם מסוכן מאוד”.

מה שהיה עם ירדן שועה נגמר? מבחינתכם זה דף חדש?
”נגעתי בזה במסע”ת האחרונה, אין מה לגעת בזה שוב”.

ירדן שועה (שחר גרוס)ירדן שועה (שחר גרוס)

צירפתם בלם ומגן, עד כמה הם כשירים למשחק הזה?
”צירפנו גם 2 שחקני כנף. הם התאמנו איתנו מספר אימונים, צריכים להיכנס לקצב של הקבוצה ולהבין מה אני כמאמן דורש. 3 מתוך ה-4 שחקנים צעירים עם פוטנציאל שיצטרכו לקבל את הזמן, אבל גם להיכנס כמה שיותר מהר לקצב של הקבוצה. מקווה שיתאקלמו בצורה טובה”.

הסגל הפך לרחב ויהיו שחקנים שיכולים למצוא את עצמם מחוץ לסגל. אתה ואלמוג כהן רציתם שזה מה שיהיה, שיהיו 2-3 שחקנים בכל תפקיד.
”אנחנו רוצים קבוצה תחרותית, ושברגעים מסוימים שקורים דברים במהלך העונה שיהיה סגל רחב. אני לוקח כמאמן בחשבון דברים כאלה ואני בטוח שגם השחקנים לוקחים את זה בחשבון כי בסופו של דבר יש מכסה של שחקנים שאפשר לשים בהרכב ובסגל והם צריכים להוכיח לי שהם צריכים להיות שם. יהיו במהלך העונה אכזבות, אבל הם יצטרכו להתמודד עם זה ולהבין שאני ראה רק את טובת בית”ר לנגד עיניי”.

לוקה גדראני חותם על החוזה (באדיבות בית"ר ירושלים)לוקה גדראני חותם על החוזה (באדיבות בית"ר ירושלים)

תתחזקו בעוד שחקן בחלון ההעברות הנוכחי?
”יכול להיות שיגיע עוד שחקן, אבל זה שאלות שפחות צריך להפנות אליי. יש לנו סגל טוב. אם יגיע עוד משהו, נשמח, ואם לא, אז נתמודד עם מה שיש”.

את מי סימנת כמסוכן בהפועל תל אביב?
“אנחנו לא מסתכלים על שחקן כזה או אחר בקבוצות היריבות שלנו, אלא על הפועל כקבוצה. יש להם המון שחקנים מוכשרים. הם קבוצה קשה וטובה ומצפה לנו משחק לא פשוט”.

ניצחון מחר יהיה הצהרת כוונות?
"עדיין מוקדם לדבר על הצהרת כוונות, אבל ניצחון מחר יכול לתת לנו הרבה ביטחון להמשך”.

ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)ברק יצחקי ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

מנדי: מבטיח לאוהדים שנילחם על המגרש

גם מגן הקבוצה מהבירה, אריאל מנדי, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

זה משחק חשוב מאוד לאוהדים. מה סיפרו לך על זה?
”אני יודע שזה הולך להיות משחק חשוב כי בית”ר והפועל זה יריבות גדולה בליגה. הכי חשוב עבורנו זה לנצח”.

מה שמעת על בית”ר לפני שבאת לישראל ומה אתה חושב על המדינה?
”ישראל מדינה טובה, אני שמח להיות כאן ואני מודה לצוות ולמועדון שקיבל אותי בצורה מדהימה”.

בבית שלך, אף אחד לא לחוץ?
”לא”.

אריאל מנדי (רדאד גאריאל מנדי (רדאד ג'בארה)

מי הפייבוריטית במשחק?
”לדעתי, אין פייבוריטית, אנחנו רק רוצים ללכת לעשות את העבודה שלנו ולנצח את המשחק”.

למה החלטת לבוא לשחק בישראל?
”בית”ר נתנה לי פרויקט טוב והצעה טובה וחשבתי שזה טוב עבורי, אני שמח להיות כאן”.

דיברת עם שחקנים צרפתים ששיחקו פה בעבר?
“כן, אמרו לי דברים טובים על הקבוצה”.

אריאל מנדי (רדאד גאריאל מנדי (רדאד ג'בארה)

מה המטרה העונה?
”המועדון רוצה להשיג את הטוב ביותר ואני מקווה שנילחם בכל משחק”.

מה אתה יכול להבטיח לאוהדים לקראת מחר?
”שנילחם על המגרש ונעשה הכל כדי לנצח את המשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */