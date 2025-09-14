"נעשה הכל כדי ששחקני הרכש יסתגלו בהקדם"

יום ראשון, 14.09.2025 שעה 07:57
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
94-64אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
73-84ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
54-54אתלטיקו מדריד9
54-44בטיס10
42-43ולנסיה11
43-43ראיו וייקאנו12
47-74סביליה13
32-13אוססונה14
35-34סלטה ויגו15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

לאחר שמנור סולומון לא שיחק בהפסד של ויאריאל לאתלטיקו, המאמן מרסלינו שיתף: "אם הייתי יודע מתי שחקני הרכש ישתלבו באופן מלא, הייתי חוזה עתידות"

מרסלינו (La Liga)
מרסלינו (La Liga)

מנור סולומון לא שותף אמש (שבת) בהפסד 2:0 של ויאריאל לאתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, ויחכה להופעת הבכורה בצוללת הצהובה. לאחר המשחק, מרסלינו דיבר על ההזדמנויות שהקבוצה שלו החמיצה, במיוחד במחצית הראשונה, וגם על החילופים שביצע.

על השער הראשון: "השער הראשון לא שינה עבורנו שום דבר. זה היה מכה קשה, אבל התאוששנו טוב. במחצית הראשונה היו לנו הזדמנויות טובות להבקיע. במחצית השנייה פתחנו טוב, אבל דווקא כשהיינו ברגעים הכי טובים שלנו, הם כבשו את השער השני. יש דברים שאנחנו חייבים להימנע מהם. ברכות לאתלטיקו, היא שלטה במשחק יותר מאיתנו".

על החילופים: "ביצעתי אותם כדי למצוא פתרון אחר, כי היו לנו כמה בעיות. הפיגור 2:0 גרם לי לחשוב על המשחק הבא שלנו, שכבר מחכה בעוד שלושה ימים. חלק מהשחקנים הגיעו אחרי פגרת הנבחרות, עוד נשאר הרבה זמן לשחק, והרגשנו שחסר לנו כוח בקישור וגם בהתקפה. התוצאה של 2:0 הייתה מכה גדולה. כמעט ולא נכנסנו לרחבה, מה שהקל על המשימות ההגנתיות של אתלטיקו. לא הצלחנו ולא ידענו איך להתגבר על זה".

חוזרת לעצמה: אתלטיקו בניצחון ראשון לעונה

על חוסר ההשתלבות של השחקנים החדשים: "אם הייתי יודע מתי הם ישתלבו באופן מלא, הייתי חוזה עתידות. ננסה להגיע להסתגלות האוטומטית הזו כמה שיותר מהר. אנחנו משחקים כל שלושה ימים, מה שמונע מאיתנו להתאמן, אבל זה לא תירוץ. הצוות המקצועי יעשה הכל כדי שזה יקרה בהקדם".

