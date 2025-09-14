"אמבפה שווה 3 שחקנים", "זה מה שציפו ממנו"

ריאל מדריד המשיכה אמש (שבת) את פתיחת העונה המושלמת שלה עם ניצחון 1:2 על ריאל סוסיאדד באנואטה, ובספרד התמקדו כמעט אך ורק באיש אחד – קיליאן אמבפה. החלוץ הצרפתי היה שובר השוויון עם שער ובישול, והתקשורת המקומית הרעיפה עליו מחמאות והציבה אותו ככוכב העל של הליגה.

ב’מארקה’ נכתב: "זה מה שציפו מאמבפה, שווה שלושה שחקנים. הוא לא היה צריך להבקיע שלושה שערים כדי לערוך משחק גדול באנואטה. ההופעה שלו, עם שער ובישול, הייתה מלאה בכישרון, עוצמה, אישיות והנהגה. זה מה שציפו מהצרפתי. בעונה שעברה סיים עם 44 שערים ונעל הזהב, אך הותיר את התחושה שיש לו עוד הרבה מה להציע. אין ספק שבעונתו השנייה ועם תפקיד ההנהגה שצ'אבי אלונסו העניק לו, הוא מגיע לשיאו. אמבפה הוא שחקן בלתי ניתן לעצירה כיום".

גם ב"אס" הצטרפו למקהלת השבחים, ואף הגדירו את אמבפה ככוח עליון במגרש: "חיל מנסאנו הותיר את ריאל מדריד בעשרה שחקנים, ואמבפה הפך אותם לשחק עם 12. בזמן שריאל מדריד מנצחת, אמבפה רועם. הצרפתי הוא כבר מה שנדמה, השחקן הטוב ביותר בקבוצה, כנראה גם בליגה, ואולי בעולם”.

“44 השערים שלו בעונה שעברה לא קירבו אותו לכדור הזהב, אך ארבעת המשחקים בלה ליגה העמידו אותו על המסלול הנכון. הוא מהיר, דורסני, חד ושולט. איש לא מערער על המנהיגות שלו. עם שער ובישול, הוא סיפק הופעה שיכלו להרוס מנסאנו ופיגוארואה ואסקס עם ההרחקה של האוסן. כדי להצדיק את ההחלטה היה צריך לכופף את החוק", הוסיפו.