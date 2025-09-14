יום שני, 15.09.2025 שעה 09:19
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
121-94פיינורד1
128-175פ.ס.וו. איינדהובן2
114-105אייאקס3
104-94אלקמאר4
99-175ניימיכן5
94-115אוטרכט6
99-105כרונינגן7
911-75ספרטה רוטרדם8
77-94פורטונה סיטארד9
65-44זוולה10
69-95גו אהד איגלס11
49-65וולנדם12
47-45טוונטה אנסחדה13
49-55טלסטאר14
49-45נאק ברדה15
312-35אקסלסיור רוטרדם16
28-55הירנביין17
016-25הראקלס אלמלו18

הייטינחה: ההחלטה לספסל את אוסקר גלוך טקטית

מאמן אייאקס הסביר מדוע הישראלי לא פתח בהרכב ב-1:3 על זוולה: "אנחנו רוצים לנסות הרכב אחר, אוסקר חלק חשוב מהסגל שלנו, גם כשהוא פותח על הספסל"

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס רשמה אמש (שבת) ניצחון 1:3 על זוולה, אך אחד הנושאים הבולטים סביב המשחק היה ההחלטה של המאמן ג'ון הייטינחה להותיר את אוסקר גלוך על הספסל. לאחר המשחק, המאמן התייחס לכך והסביר כי מדובר בהחלטה מקצועית נטו.

"אני בוחר בקישור אחר כרגע", אמר הייטינחה. "אוסקר חזר מתקופה טובה עם הנבחרת של ישראל, אבל כרגע רציתי לראות דברים אחרים. יש לנו ספסל חזק, והוא יוכל להראות משם מה הוא שווה".

במקום גלוך פתח בהרכב מיקה גודטס, שחזר לכשירות מלאה. המאמן הדגיש כי רצה לתת הזדמנות לשחקן הצעיר באגף השמאלי, לצד שינויים נוספים במרכז השדה כדי לרענן את הקבוצה לאחר היכולת הפחות משכנעת במחזור הקודם.

הייטינחה חזר והדגיש כי גלוך לא נפגע פיזית ולא מדובר בענייני משמעת: "זו החלטה טקטית. אנחנו רוצים לנסות הרכב אחר, וגלוך הוא חלק חשוב מהסגל שלנו, גם כשהוא פותח על הספסל".

כך או כך, אייאקס יצאה מרוצה מהערב, גם בזכות שלוש הנקודות וגם משום שהמאמן יכול היה לבחון שחקנים חדשים, בעוד גלוך יצטרך לחכות להזדמנות הבאה להוכיח את עצמו.

