גם בפיגור, מכבי ת"א שיחקה כדורגל נכון ומהנה

מכבי תל אביב רשמה אמש (שבת) 1:4 על עירוני טבריה במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל ופודקאסט הצהובים עם אבי נמני, התרשם מאוד מהיכולת של הקבוצה בעיקר אחרי הפיגור המוקדם.

אורן קדוש הצהיר כי זה המשחק שהוא הכי נהנה לראות ממכבי ת”א בעידן ז’רקו לאזטיץ’ ואף בחר את רז שלמה כאיש המפתיע שלו בהתמודדות, אך מעל כולם עמד כמובן כריסטיאן בליץ’ שממשיך להרשים.

אבי נמני התמקד בקרווין אנדרדה, אך בעיקר בשקט ובקור הרוח של הצהובים בהנהגתו של לאזטיץ’, שהצליח לסדר קבוצה חדשה לגמרי מהר מאוד.

"המפתיע רז שלמה והמצטיין - בליץ"

וגם: המופע של טייריס אסאנטה, הביטחון של יון ניקולאסקו, הבכורה של חליו וארלה והתצוגה הטובה מאוד של שגיב יחזקאל. רז אמיר, נמני וקדוש עם פרק חדש, האזנה נעימה.