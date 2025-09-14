יום ראשון, 14.09.2025 שעה 10:26
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

ריבולייה שוב לא צפוי לפתוח במכבי פ"ת, חטיב כן

הצרפתי לא תורגל לכפר קאסם, קורטס יירד לספסל כשהמלאבסים רוצים להמשיך במומנטום. יפת בתמונת ה-11, שוהם: "נגיע מוכנים ורעבים". וגם: רוחנא והרכש

|
פרנק ריבולייה (מכבי פ
פרנק ריבולייה (מכבי פ"ת)

לאחר הניצחון במחזור שעבר על הפועל כפר סבא, מכבי פתח תקווה תחל הערב (ראשון) ב-19:00 שבוע עמוס, כשתארח את מ.ס כפר קאסם במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הלאומית. באמצע השבוע מצפה לה מפגש מול הפועל רמת גן ובתחילת השבוע הבא, משחק חוץ מול הפועל חדרה.

נועם שוהם ייהנה מסגל מלא, כאשר נראה שהוא מתלבט בנוגע לחלק הקדמי ויערוך לפחות שינוי אחד: מוחמד חטיב, יפתח בהרכב במקומו של חוסה קורטס. הבשורה מגיעה מכיוונו של פרנק ריבולייה, שגם מחר לא צפוי לפתוח לאחר שלא תורגל באימון המסכם. מאמן המלאבסים ישמור על מרבית ההרכב, כשהתלבטות נוספת מקדימה היא בין אמיר אלטורי, שפתח בניצחון על כפ"ס, לבין השחקן הצעיר אביב יפת, שמרשים מאז פתיחת העונה.

"אחרי פגרה קצרה חיכינו לחזרת הליגה. מצפה לנו יריבה קשוחה ומסודרת מאוד מבחינה הגנתית. למדנו אותה היטב ונגיע מוכנים, צנועים ורעבים – כדי לחזור מהפגרה בדיוק כמו שיצאנו אליה", אמר שהם לקראת המשחק.

נועם שהם (אורן בן חקון)נועם שהם (אורן בן חקון)

בפ"ת הסבירו את הסיבה שויתרו על אליאן רוחנא, כשטענו שלא רצו להציע חוזה לשנתיים, כמו שהציעה בני יהודה. "נקווה שלא נשלם על זה", אמרו גורמים במועדון. "זה שחקן שהוא שובר שוויון בליגה". במועדון הבהירו שלא סיימו את הרכש ואם ייפלט שחקן בכיר מליגת העל, דוגמת מאור לוי לפני שלוש עונות, הם לא יהססו להחתימו.

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, אמיר אלטורי (אביב יפת) ומוחמד חטיב.

