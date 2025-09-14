ריבולייה שוב לא צפוי לפתוח במכבי פ"ת, חטיב כן

לאחר הניצחון במחזור שעבר על הפועל כפר סבא, מכבי פתח תקווה תחל הערב (ראשון) ב-19:00 שבוע עמוס, כשתארח את מ.ס כפר קאסם במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הלאומית. באמצע השבוע מצפה לה מפגש מול הפועל רמת גן ובתחילת השבוע הבא, משחק חוץ מול הפועל חדרה.

נועם שוהם ייהנה מסגל מלא, כאשר נראה שהוא מתלבט בנוגע לחלק הקדמי ויערוך לפחות שינוי אחד: מוחמד חטיב, יפתח בהרכב במקומו של חוסה קורטס. הבשורה מגיעה מכיוונו של פרנק ריבולייה, שגם מחר לא צפוי לפתוח לאחר שלא תורגל באימון המסכם. מאמן המלאבסים ישמור על מרבית ההרכב, כשהתלבטות נוספת מקדימה היא בין אמיר אלטורי, שפתח בניצחון על כפ"ס, לבין השחקן הצעיר אביב יפת, שמרשים מאז פתיחת העונה.

"אחרי פגרה קצרה חיכינו לחזרת הליגה. מצפה לנו יריבה קשוחה ומסודרת מאוד מבחינה הגנתית. למדנו אותה היטב ונגיע מוכנים, צנועים ורעבים – כדי לחזור מהפגרה בדיוק כמו שיצאנו אליה", אמר שהם לקראת המשחק.

נועם שהם (אורן בן חקון)

בפ"ת הסבירו את הסיבה שויתרו על אליאן רוחנא, כשטענו שלא רצו להציע חוזה לשנתיים, כמו שהציעה בני יהודה. "נקווה שלא נשלם על זה", אמרו גורמים במועדון. "זה שחקן שהוא שובר שוויון בליגה". במועדון הבהירו שלא סיימו את הרכש ואם ייפלט שחקן בכיר מליגת העל, דוגמת מאור לוי לפני שלוש עונות, הם לא יהססו להחתימו.

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, אמיר אלטורי (אביב יפת) ומוחמד חטיב.