מוחמד ג'טיי עשוי לחזור, לי און מזרחי יחתום

אם מישהו חשב שהצטרפותם של עזיז אואטרה ומתיאס דאבו למכבי נתניה, תשנה באופן מיידי את התוצאות, אמש (שבת) הוא התבדה. היהלומים, נוצחו בפעם השלישית בשלושה משחקים, הפעם מול הפועל פתח תקווה 3:1, כשמעבר לעובדה שהקבוצה לא משחקת מספיק טוב, גם המזל נגדה.

הדאגה העיקרית מגיעה מכיוון משחק ההגנה, שספגה כבר 11 שערים בשלושה משחקים: אם נגד הפועל ב"ש ומכבי ת"א זה התקבל, אמש זה כבר היה יותר מדי. אבוקסיס, בדומה למשחק מול מכבי ת"א, שוב עשה חילוף כפול מוקדם, כשהפעם סאבא חוודג'יאני ועמית כהן הוחלפו. המאמן רמז בסיום כי החילוף נעשה עקב חוסר משמעת טקטית: "מי שלא ממושמע טקטית ומאבד שחקנים ברחבה, צריך לשנות".

"זה פשוט נראה רע, לא מספיק רצים ולא מספיק רוצים", אמרו במועדון. אגב, בנתניה סיפרו בסיום, כי הסיבה שהריברטו טבארש שנכנס כמחליף, לא פתח בהרכב, נובעת מהעובדה שערך רק אימון אחד עם הקבוצה מאז ששב מנבחרתו.

הריברטו טבארש. התאמן רק פעם אחת מאז שחזר (רועי כפיר)

למעשה, נתניה אתמול סבלה מיום רע של כל השחקנים, מלבד אואטרה שהראה ניצוצות וכמובן עוז בילו, השחקן המוביל של הקבוצה מפתיחת העונה, שטרם ידוע מה יעלה בגורלו.

כפי שפורסם ב-ONE, לי און מזרחי מבית"ר ירושלים יחזק את אגף שמאל של ההגנה ויכול לשחק גם כקשר 8, עמדה אשר אבוקסיס משווע לחיזוק. אלא שהמאמן סיפר, כי לאור מצב ההגנה והעובדה כי לא נמצא לו פתרון, גם מוחמד ג'טיי עשוי לחזור לתוכניות.

ווילסון האריס ולוקאס פראיזו לא שותפו אתמול, כאשר האחרון כלל לא התחמם. בקבוצה קיימת אכזבה מהם, כאשר לפחות לגבי פראיזו, נראה שאם היה אפשר, היו מנסים להתיר את חוזהו אך העובדה שחתום לשנתיים, מהווה קושי. לואי חילף, כך טוענים, קיבל הודעה שאינו בתוכניות, אך אמש עלה למגרש במחצית השנייה.

לוקאס פראיזו. בנתניה מאוכזבים ממנו (ראובן שוורץ)

המאמן שוחח ביום שישי עם הבעלים רוס קסטין והביע עידוד מהצטרפותם של אואטרה ודאבו, כאשר הראשון בלט אתמול באופן יחסי למשחק ראשון, אך גם הוא יודע, שהקרדיט לא יהיה לאורך זמן רב נוסף. גם הדיבורים על גישושים בגזרת רוני לוי מרחפים מסביב.

"חיברנו בשנה שעברה את הקבוצה בסוף אוקטובר-תחילת נובמבר והמצב היה אפילו יותר גרוע. צירפנו שחקנים טובים, אבל גם השחקנים שפה, שהיו מצוינים בשנה שעברה, נמצאים בירידה גדולה מאוד. כמו שידעתי לקבל את המחמאות, אני יודע לקבל את הביקורת", אמר המאמן בסיום.

יוסי אבוקסיס. יודע לקבל את הביקורת (חגי מיכאלי)

"התחלנו את העונה לא מאורגנים וזה המשך של חוסר הביטחון. אנחנו במחזור השלישי. הפסדנו שני משחקים נגד הקבוצות הכי טובות. המשחק הפעם מאכזב אותי, אבל לא עושים סיכומים במחזור השלישי. ניצחון אחד יחזיר את הביטחון לשחקנים", הוסיף.