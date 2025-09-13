יום שבת, 13.09.2025 שעה 22:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

לאזטיץ': מרוצה מאיך ששיחקנו, שלטנו מההתחלה

מאמן מכבי תל אביב אחרי ה-1:4 על טבריה: "שיחקנו טוב עם ובלי הכדור, יכולים להיות הרבה יותר טובים", "דור פרץ? יש לו תמיד גישה של גמר צ'מפיונס"

|
ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)
ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)

מכבי תל אביב ממשיכה בפתיחת העונה הנהדרת שלה. אחרי ה-0:4 על מכבי נתניה במחזור הראשון, האלופה רשמה רביעייה נוספת, הפעם עם 1:4 על עירוני טבריה במסגרת המחזור השלישי של העונה בליגת העל. מאמן הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, היה מרוצה בסיום. 

“זה אף פעם לא קל אחרי פגרה בינלאומית, היו לנו רק יומיים אחרי שכולם חזרו, אז היו חשוב לנצח, אבל אני מרוצה מאיך ששיחקנו, שלטנו במשחק מההתחלה” אמר לאזטיץ’ לאחר המשחק. ספגנו אחרי שתי דקות, אבל הרגשתי בטוח תוך כדי המשחק באיך שהשחקנים שלי נראו עם הכדור ובלי הכדור, אנחנו יכולים לשחק הרבה יותר טוב”.

על אנרדה ו-וארלה: “זו העבודה שלכם לדבר על שחקנים אינדיבידואלים. הם קיבלו הזדמנות להבין מה אנחנו רוצים כקבוצה, הם יהיו טובים לאט לאט”.

על השינויים בסגל: “אני תמיד מתעסק בהווה, לגבי העבר וכמה שחקנים עזבו וכל הדברים האלה, זה שייך לעבר. אנחנו מתמקדים בקבוצה הזאת, לא בשחקנים ישנים או חדשים, אנחנו צריכים להשתפר משחק אחר משחק”.

על היכולת של דור פרץ שהבקיע שער נוסף: “דור זה דור, הוא תמיד מגיע להזדמנויות שלו, לפעמים הוא מבקיע ולפעמים לו, אמרתי כבר גם בעונה שעברה כמה הוא חשוב לקבוצה הזאת. הגישה שלו היא תמיד גישה של גמר ליגת האלופות וזה גם מה שאני אוהב בו”.

מאמן טבריה, אלירן חודדה: “פתחנו את המשחק בצורה טובה, הבקענו שער מהיר ולאחר מכן חטפנו גול רך מדי ולאחר מכן שלושה פנדלים רכים מאוד. אני יכול להיות גאה בבחורים האלה, הם רצו והשתדלו והיו פרקים שעמדנו ממש טוב. אמרתי לפני המשחק שיש פערים מוכרים, לפעמים הצלחנו להעלים אותם ולפעמים לו, מפה אנחנו מסתכלים קדימה לליגה שלנו”.

על העובדה שהקבוצה ספגה 11 שערים בשני המשחקים האחרונים: “יותר מדי מעבר למה שציפינו, במיוחד מול הפועל באר שבע, אבל הם נהיה כנים ואמיתיים, לא לקחנו את המשחקים האלה בארסנל הנקודות שלנו בפתיחת העונה, אנחנו חייבים להיות יותר מרוכזים ולקחת נקודות בשבוע הבא. כולם יודעים שאנחנו חסרים את שני הבלמים שלנו, חביבאללה עדיין לא חזר, אבל למכבי ת”א והפועל ב”ש יש איכות בהתקפה שלא קל להתמודד איתה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */