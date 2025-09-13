יום ראשון, 14.09.2025 שעה 00:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

מכבי ת"א ניצחה את פרטיזן בלגרד במשחק הכנה

אחרי שהביסו את זניט, הצהובים של עודד קטש רשמו 96:103 על היריבה המקומית וחגגו את הניצחון השני שלהם בהכנה. דאוטין ג'וניור בלט, ווקר לא שותף

|
תמיר בלאט (Partizan Mozzart Bet)
תמיר בלאט (Partizan Mozzart Bet)

אחרי הניצחון על זניט, מכבי תל אביב המשיכה את ההכנות שלה לעונה הקרובה עם משחק נוסף, כאשר הערב (שבת) ניצחה 96:103 את פרטיזן בלגרד במסגרת הטורניר המקומי בבירת סרביה.

עוד לפני המשחק, מאה אוהדים בצהוב-כחול הצטרפו לנסיעה ועודדו את הקבוצה מיציעי אולם אלכסנדר ניקוליץ’, כאשר מכבי קיבלה בחזרה את ג’ון דיברתולומיאו, כשמי שהחמיץ את המפגש הערב מול הסרבים הוא לוני ווקר, שסובל מכאבים במרפק וקיבל מנוחה.

עודד קטש פתח בחמישייה עם תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, אורוש טריפונוביץ’, טי ג'יי ליף ומרסיו סנטוס, כאשר הרבע הראשון הסתיים לטובת הצהובים, שהובילו 19:24. את הרבע השני, מכבי פתחה פחות טוב והתקשתה, כשהיא ירדה להפסקה בפיגור, 45:40.

גג'ף דאוטין ג'וניור (Partizan Mozzart Bet)

עם החזרה לפרקט, אושיי בריסט קלע את הנקודות הראשונות, כשאחר כך גם מכבי ת”א הצליחה להפוך ולעלות ליתרון משלה, 56:57. הצהובים שמרו על היתרון והובילה בסיום הרבע השלישי, 70:75. הצהובים פתחו פער דו-ספרתי ברבע האחרון עם שלשות נוספות - שוב של ג'ונדי ובריסט - ועם עבודה נהדרת של ליף מתחת לסל, כשעד הסיום מכבי שמרה על היתרון וניצחה כאמור, 96:103.

גור לביא, אחד מהשחקנים החדשים בקבוצה, התייחס למשחק: “המשחק הזה, כמו כל משחק אימון, מטרתו להכין אותנו לעונה כמה שיותר טוב. גם אני חדש ברמת היורוליג, אז אני צריך להתרגל לרמה, וגם להיכנס לעניינים עם שאר החברים ולהכיר ואתם יותר לעומק, מה האופי של כל אחד ומה הוא נותן. ממשחק למשחק אנחנו משתפרים וקוראים אחד את השני יותר טוב. אנחנו לומדים את המאמן כי אין הרבה זמן לאימונים, אז זה האימון הכי טוב”.

“אנחנו בטורניר קצר של שלושה ימים, אבל אנחנו כל הזמן ביחד. גם אימונים, גם חדר אוכל וגם נסיעות. זה מאוד מגבש ואנחנו מכירים אחד את השני יותר טוב. מתגבשים גם ברמה האישית וגם בקבוצתית, וזה חלק בלתי נפרד מההצלחה בעונה”.

קלעו למכבי תל אביב: ג’ף דאוטין ג’וניור 19 נקודות, טיי ג’יי ליף 16 נק’, וויל ריימן 12 נק’, תמיר בלאט 11 נק’, אושיי בריסט 10 נק’, ג’ון דיברתולומאיו וגור לביא 8 נק’ כ”א, אורוש טריפונוביץ’ 7 נק’, ג’ימי קלארק ומרסיו סנטוס 5 נק’ כ”א ואורן סהר 2 נק’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */