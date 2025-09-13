יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
71-83ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
64-64אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
37-14אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

אמבפה לוהט, אבל ההגנה מנצחת לריאל משחקים

האזינו לפודקאסט: כוכב הבלאנקוס ממשיך בדרכו, אבל השינויים של אלונסו בחלק האחורי משמעותיים לא פחות. וגם: מה יקרה עם גולר כשבלינגהאם יחזור?

|
קיליאן אמבפה (La Liga)
קיליאן אמבפה (La Liga)

בפתיחת העונה צ’אבי אלונסו ידע שלא יהיה פשוט להסתגל לשיטת המשחק החדשה שיביא לריאל מדריד וקיווה לעבור את המשחקים הראשונים בהצלחה. אומנם הקבוצה שלו באמת עדיין לא משחקת את הכדורגל שהמאמן רוצה, אבל היא בהחלט עמדה בציפיות שלו - ואחרי הניצחון הקשה 1:2 על ריאל סוסיאדד יש לה ארבעה ניצחונות מארבעת המחזורים הראשונים.

פודקאסט ריאל מדריד עם אסי ממן, גיא צרפתי וחמי אלמוג מסכמים עוד ניצחון באנואטה: קיליאן אמבפה ממשיך בדרכו והקבוצה ממשיכה בדרכה. החלוץ הצרפתי שוב עושה את ההבדל עם שער ובישול, אבל משחק ההגנה של ריאל מדריד השתפר פלאים בהשוואה לעונה שעברה וזה מה שבאמת הביא לה את הניצחון כאשר נותרה בעשרה שחקנים כבר בשלב מוקדם יחסית של המשחק.

החיבור בריאל מדריד לוקח זמן, הנתון המדהים של אמבפה, החלק המסייע סביב החלוץ הצרפתי עדיין לא הופיע וזה די מדאיג, הבלאנקוס שוב יוצאים על השופט, דין האוסן עם יכולת טובה אבל לצד זה יש לו גם כמה מעידות מדאיגות עם כרטיסים אדומים ובינתיים רודיגר ויש בעיה עם הבלמים האחרים, עמוד השדרה של אלונסו כולל של גולר וטשואמני, אבל מה יקרה כשהפצועים יחזרו?

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

מעתה והלאה הבלאנקוס נכנסים לרצף מאתגר של שבעה משחקים ב-21 יום, כאשר המשחק הבא נגד מארסיי יפתח קמפיין חדש בליגת האלופות. מה שטוב, זה שהקבוצה נותרה מושלמת בראש בטבלה, כאשר היריבות החזקות עוד לפניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
