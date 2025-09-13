יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
71-83ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
64-64אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
37-14אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ב-22:00 בערוץ ONE: סולומון על ספסל ויאריאל

הכוכב הישראלי יקווה לרשום דקות בכורה במדי קבוצתו החדשה, שתפגוש את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו ב-22:00 (חי בערוץ ONE). אלברס בהרכב של סימאונה

|
מנור סולומון (ויאריאל)
מנור סולומון (ויאריאל)

פגרת הנבחרות תמה והליגות חוזרות, אבל מבחינתו הכי חשוב שמנור סולומון חוזר לשחק בליגה בצורה סדירה. לה ליגה שבה והערב (שבת, 22:00) משחק אדיר ייערך במטרופוליטנו במסגרת המחזור הרביעי, כאשר אתלטיקו מדריד תארח את ויאריאל ואת הכוכב הישראלי, שפותח על הספסל ויקווה לדקות בכורה בהמשך.

הרכב אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, רוג'רי, מרקוס יורנטה, קלמן לנגלה, רובין לה נורמן, קוקה, פבלו בריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס.

אחרי קיץ לא קל עם טוטנהאם, שכללה פציעות, משחק אחד בסגל ואפס דקות בסך הכל, עם הבאזר של חלון ההעברות הקיצוני הישראלי עבר לצוללת הצהובה, וכעת המשחק הראשון של המועדון מאז שהוא הצטרף, ואחרי שלפני יומיים הוא הוצג באופן רשמי ואחרי שערך מספר אימונים עם חבריו החדשים.

המארחת במצב נורא מאוד, כאשר לא ניצחה בשלושת המחזורים הראשונים בכלל, שזה דבר שטרם קרה מאז שדייגו סימאונה מונה, וכמובן שזה לא שנה ולא שנתיים שהאגרנטינאי על הקווים. כעת, הקולצ’ונרוס ינסו לשכוח מהכל ולרשום 3 נקודות חשובות מאוד מבחינתם.

ויאריאל פתחה באופן אדיר את העונה והיא עם שבע נקודות מתוך תשע אפשריות, אחרי שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. שלוש נקודות במטרופוליטנו, ללא קשר למצב אתלטיקו, הן אף פעם לא קלות להשגה ואם זה יקרה הצהובים ישלחו מסר לשאר היריבות שהם רוצים לסיים בטופ 4 העונה.

