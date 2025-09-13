הכל 10: אמבפה כבש ובישל, 1:2 לריאל מדריד

זה כמעט והסתבך לה, אך מי כמוה יודעת לנצח כשקשה. ריאל מדריד התאחרה היום (שבת) אצל ריאל סוסיאדד במסגרת המחזור הרביעי בליגה הספרדית, כשהמטרה ברורה – להישאר מושלמת ובפסגה. למרות שנותרו בחיסרון מספרי מהדקה ה-32, הבלאנקוס בראשות קיליאן אמבפה השיגו 1:2 חשוב והמשיכו את פתיחת העונה המצוינת שלהם, מבחינתם? הכל 10.

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

החבורה של צ’אבי אלונסו פתחה חזק עם לחץ גבוה ואמבפה נראה חד מההתחלה, מה שעזר לו לנצל טעות קשה בחלק האחורי של הבאסקים כדי להכניע את אלכס רמירו בדרך לראשון של האורחת (12’). דווקא אחרי שהייתה קרובה לגול השני עם נגיחות מסוכנות של אדר מיליטאו, הקבוצה מבירת ספרד איבדה את הבלם שלה דין האוסן כשזה ביצע עבירה על מיקל אויירסבאל כשחקן אחרון, כך על פי השופט – שהוציא לרכש של הלבנים את האדום הישיר (32’).

ההחלטה אולי הרתיעה את אלונסו, אבל ממש לא את אמבפה. הכוכב הצרפתי הרשים בפעולה אישית על הקו השמאלי, בדרך לסדר לארדה גולר את השער השני של המדרידאים בדקה ה-44. זמן קריטי, רגע לפני הירידה למחצית. אף על פי כן, בתום ההפסקה, הדברים כבר היו נראים קצת פחות ורודים עבור ריאל מדריד.

ריאל מדריד, נותרה מושלמת (La Liga)

קבוצת הבית עלתה כרוח סערה מחדרי ההלבשה ולא הפסיקה לחפש שער מצמק, עד שהגיעה ההזדמנות הגדולה. דני קרבחאל נגע בידו ופנדל נפסק לטובת החבורה מסן סבסטיאן. אויירסבאל ניגש לנקודה הלבנה והכניע את טיבו קורטואה (56’), שבהמשך הציל מול אותו אויירסבאל מספר פעמים כדי לשמור על כך שהבלאנקוס לא יספגו שוויון דרמטי. השריקה האחרונה בישרה כי שלוש הנקודות ילכו לריאל, שנותרה מושלמת בזירה המקומית וגם בפסגת הטבלה.

מכאן, אלונסו וחניכיו פונים למסגרת האירופית, כשליגת האלופות תתחיל ממש בשבוע הבא. כבר בשלישי, ריאל מדריד תארח את מארסיי בברנבאו למחזור הראשון של שלב הליגה, כשהמומנטום החיובי מהליגה בהחלט יעזור. מנגד, סוסיאדד המשיכה את פתיחת העונה הרעה שלה והיא עדיין ללא ניצחונות, לאחר שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים. היא תקווה להתעורר ומהר במחזור הבא נגד בטיס בחוץ.

מחצית ראשונה:

דקה 2: קיליאן אמבפה נשלח קדימה ואחרי שאלכס רמירו כבר נכנע, ארדה גולר כבש מסף הרחבה מול שער ריק. אך הצרפתי היה בנבדל והגול נפסל.

דקה 5 – כרטיס צהוב לריאל סוסיאדד: איגור סובלדייה נכנס בצורה קשה באדר מיליטאו וקיבל את הצהוב המוקדם.

אלברו קאררס בפעולה (La Liga)

ארדה גולר בנקודת הקרן (La Liga)

דקה 9: דני קרבחאל הכניס מסירת עומק נהדרת לאמבפה, שהגיע רק עם קצות האצבעות לכדור ולא הצליח לדייק מטווח קרוב לשער.

דקה 12, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: מסירה רעה לחלק האחורי של הבאסקים גררה טעות גדולה, אותה ניצל אמבפה כדי להגיע עד לרחבה של רמירו במהירות שיא ולהבקיע את הראשון עבור הבלאנקוס.

קיליאן אמבפה רץ לחגוג (La Liga)

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

דקה 26: ריאל מתקרבת לשער השני. תרגיל נהדר בכדור חופשי הסתיים עם נגיחה של מיליטאו, שסחט מרמירו הצלת ענק.

דקה 30: מיליטאו שוב עלה גבוה מעל כולם, הפעם מכדור קרן, ופעם נוספת רמירו היה שם כדי להציל את המארחת.

אלכס רמירו עם הכדור בידיים (La Liga)

איגור סובלדייה (La Liga)

דקה 32, כרטיס אדום לריאל מדריד! רגע דרמטי במשחק. מיקל אווירסבאל שחיכה בהתקפה נשלח קדימה, דין האוסן תפס אותו מאחור ולמרות שמיליטאו היה באזור - השופט החליט שהבלם הספרדי היה האחרון בדרך לשער והרחיק אותו.

דקה 44, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: חיסרון מספרי? אמבפה שוב נתן את הטון עם פעולה גדולה על הקו ובישול לארדה גולר, שסיים מצוין עם החיצון מול רמירו.

דני סבאיוס קופץ על אמבפה (La Liga)

ארדה גולר מודה לאמבפה (La Liga)

דקה 45+1 – כרטיס צהוב לריאל סוסיאדד: אנדר ברנצ'אה לא אהב את השריקה של השופט, התווכח איתו והוצהב.

מחצית שנייה:

דקה 50: סוסיאדד עלתה בטירוף אחרי ההפסקה. פבלו מרין הגיע למסירת רוחב, בעט טוב – אבל הכדור שלו פגע בדרך באוריליאן טשואמני ואז בשתי הקורות של טיבו קורטואה. מזל גדול לבלאנקוס.

דקה 54, פנדל לריאל סוסיאדד! ברנצ’אה הגיח משמאל ונתן מסירה בחצי גובה לתוך רחבת החמש, קרבחאל שגלש נגע בכדור עם ידו והשופט הצביע על הנקודה הלבנה.

דקה 56, שער! ריאל סוסיאדד צימקה ל-2:1: מיקל אויירסבאל ניגש לכדור העונשין מ-11 המטרים, דייק ימינה כשקורטואה נזרק שמאלה. הבאסקים שוב במשחק.

מיקל אויירסבאל בדרך לבעוט את הפנדל (La Liga)

מיקל אויירסבאל בטירוף (La Liga)

דקה 62: אמבפה ביצע עבירה ונכנס לפנקסו של השופט כמוצהב הראשון של ריאל מדריד בהתמודדות הזו.

דקה 65: אויירסבאל כמעט השלים צמד מדהים. ברנצ’אה הכניס את מספר 10 של המארחת פנימה, קורטואה נפרס והציל לקרן.

דקה 85: קרלוס סולר מצא את אויירסבאל בין הקווים, קורטאה נותר חד ויצא בזמן כדי להקשות על חלוץ סוסיאדד ולמנוע ממנו לעשות שוויון באנואטה.

חיבוקי ניצחון בריאל מדריד (La Liga)

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו [ציון 7], איגור סובלדייה [ציון 5], דויה צ’אלטה-צ’אר [ציון 5], אריץ אלוסטונדו [ציון 5] (יון אראמבורו, 57’ [ציון 6]), סרחיו גומס [ציון 5], מיקל גוטי [ציון 5] (קרלוס סולר, 57’ [ציון 5]), יון גורוצ’אטגי [ציון 6] (יון קריקבורו, 78’ [ציון 5]), פבלו מרין [ציון 5] (טאקה קובו, 66’ [ציון 5]), גונסאלו גדש [ציון 5] (ארסן זכריאן, 66’ [ציון 6]), מיקל אויירסבאל [ציון 7] ואנדר ברנצ’אה [ציון 6].

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה [ציון 7], דני קרבחאל [ציון 6] (טרנט אלכסנדר ארנולד, 82’), אדר מיליטאו [ציון 7], דין האוסן [ציון 4], אלברו קאררס [ציון 6], אורליאן טשואמני [ציון 6], דני סבאיוס [ציון 6] (ראול אסנסיו, 68’ [ציון 6]), ארדה גולר [ציון 7] (דויד אלאבה, 88’), ברהים דיאס [ציון 5] (פדריקו ואלוורדה, 46’ [ציון 6]), ויניסיוס ג’וניור [ציון 6] (פראן גרסיה, 68’ [ציון 6]) וקיליאן אמבפה [ציון 8].

השחקן המצטיין – קיליאן אמבפה (ריאל מדריד): כבש, בישל ורקד על המגרש. עשה הכל עבור בחלק הקדמי, כשהבלאנקוס התרכזו בלא לספוג שוויון כשהם בחיסרון מספרי.

השחקן המאכזב – פבלו מרין (ריאל סוסיאדד): היה השחקן השני הכי מסוכן אחרי אויירסבאל אצל הבאסקים, ויכול היה לסיים את המשחק עם מספרים נוספים בדרך להדהים את ריאל מדריד.