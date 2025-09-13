חזרה ובגדול: 1:3 נהדר להפועל פ"ת על נתניה

הערב (שבת), הפועל פתח תקווה חזרה באופן רשמי לליגת העל ועשתה זאת בגדול. לאחר ה-0:0 מול עירוני קריית שמונה במחזור הפתיחה, העולה החדשה הציגה תצוגת כדורגל מרשימה עם ניצחון 1:3 על מכבי נתניה. נתניה ממשיכה בפתיחת העונה הקשה שלה עם אפס נקודות מתוך תשע אפשריות, זאת במסגרת המחזור השלישי של העונה בליגת העל.

לאחר שני המחזורים הראשונים, הפועל פ”ת עם 4 נקודות מתוך 6 אפשריות, ונותנת תשובה לכל מי שכבר מיהר להמר עליה כיורדת בטוחה. ביכולת הנוכחית, אל תתפלאו אם הכחולים יעשו צרות גם לאלופה מכבי ת”א במשחק ההשלמה מהמחזור הראשון ביום שלישי הקרוב.

מנגד, מכבי נתניה כבר הפכה פתיחות עונה גרועות למסורת בשנים האחרונות, אך המצב של היהלומים נראה מדאיג אפילו יותר מהשנים הקודמות. לאחר שלושה מחזורים, הקבוצה של יוסי אבוקסיס נועלת את הטבלה עם אפס נקודות והפרש שערים עגום במיוחד של 11:3. לא לזה ציפה הבעלים רוס קסטין כשרכש את הקבוצה מאייל סגל בקיץ.

שחקני הפועל פתח תקווה והקהל בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)

זו הייתה תצוגת תכלית של הבחורים של עומר פרץ. מהרגע הראשון, המארחת, שנהנתה מאווירה מחשמלת של הקהל הכחול שליגת העל כל כך התגעגעה אליו, תקתקה את הכדור מרגל לרגל, לחצה על כל המגרש ולא נתנה ליהלומים שנייה אחת לנשום. בדקה ה-22, הקבוצה הטובה יותר על הדשא באה על שכרה, כששביט מזל סיים עם פעולה אישית יפה התקפה קבוצתית מופלאה. בדקה ה-28, פ”ת שוב עשתה שער של כדורגל טהור, כשהפעם, היה זה עידן כהן שבישל לג’יימס אדניי את השני.

במחצית השנייה, פ”ת המשיכה להיות טובה ומסוכנת יותר, אך ביום שבו הכל הלך למארחת, ומנגד, שום דבר לא אצל האורחת, עומר כץ הציל פנדל רע של מקסים פלקושצ’נקו. בדקה ה-72, הגיע השלישי, ועוד ממי – ג’וסלין טאבי, מושאל ממכבי נתניה להפועל פ”ת, וזה שיוסי אבוקסיס טען לאחר משחק גביע הטוטו “לא אני שחררתי אותו”, הבקיע בבעיטה פשוט אדירה והפך את יתר המשחק לגארבג’ טיים.

בתוספת הזמן, עוז בילו צימק בשערו השלישי העונה. מכבי נתניה תקווה לרשום נקודות ראשונות במחזור הבא, אז תארח את עירוני טבריה. פ”ת כאמור, תקווה להביא את היכולת הטובה למשחק הכי קשה שיש לליגת העל להציע – מול מכבי ת”א בבלומפילד, ואיך שהיא נראית, אסור, אבל אסור להספיד אותה.

מחצית ראשונה

אלי שרעבי, ששוחרר משבי חמאס אחרי 491 ימים, ביציע הכבוד של הפועל פתח תקווה. רוצים את כולם בבית, עכשיו (חגי מיכאלי)

עזיז אאוטרה מתקל את שביט מזל (חגי מיכאלי)

דקה 22, הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: ככה חוגגים שער ראשון לעונה! המלאבסים מצאו את הרשת בפעם הראשונה אחרי התקפת כדורגל נהדרת עם כדור שעבר מרגל לרגל, עד שהגיע לעידן כהן, שמצא במסירה את שביט מזל, החלוץ שהשכיב על הדשא שחקן הגנה ובעט ברגל שמאל כדור שטוח לרשת.

בדקה ה-27, הפועל פתח תקווה כמעט כבשה שוב: הקבוצה המשיכה להיראות מסוכנת ובסיום התקפה נהדרת, נדב נידם מצא את צ'אפיוקה סונגה בצד שמאל של הרחבה, אך הבעיטה שלו יצאה החוצה.

דקה 28, הפועל פ"ת עלתה ל-0:2: איזו תצוגת כדורגל מהמארחת! התקפה קבוצתית נוספת, הפעם מצד ימין, ג'וסלין טאבי מסר מצוין לעידן כהן, שעבר אותו והוציא כדור רוחב לג'יימס אדניי, שכבש מקרוב את השער השני. איזה גול.

שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)

מחצית שנייה

בדקה ה-51, כמעט השלישי של פתח תקווה: סונגה חדר מצד שמאל למרכז ובעט כדור שטוח, אך עומר ניראון קלט.

דקה 56, מכבי נתניה פספסה פנדל: היהלומים קיבלו פנדל לאחר עבירה של אוראל דגני על הריברטו טבארש. פלקושצ'נקו לקח את הבעיטה, אך בעט כדור שטוח רע, וכץ זינק נכון והדף.

שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם עומר כץ (חגי מיכאלי)

בדקה ה-57, פתח תקווה כמעט הצליחה להפתיע בצד השני: ג’וסלין טאבי סחט הצלה מניראון אחרי בעיטה מזווית קשה.

בדקה ה-65, נתניה ניסתה לחזור למשחק: בעיטה של טבארש מחוץ לרחבה נהדפה על ידי כץ.

בדקה ה-67, נתניה שוב הייתה קרובה: דאבו בעט בעיטה שטוחה, ושוב כץ הדף.

בדקה ה-72, הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:3: ג’וסלין טאבי לקח כדור חופשי שפגע בחומה וחזר אליו. הוא השתלט על הכדור החוזר ומחוץ לרחבת ה-16, הניף את רגלו וירה טיל אדיר לרשת הגבוהה, שלא הותיר לניראון שום סיכוי.

בדקה ה-74, כץ המשיך לשמור על השער: נתניה ניסתה לחזור, אך השוער של המלאבסים עצר גם בעיטה של עוז בילו.

בדקה ה-92, נתניה צימקה ל-3:1: הריברטו טבארש העביר כדור רוחב משמאל לעוז בילו, שצימק מקרוב. מעט מדי ומאוחר מדי ליהלומים.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ (7), עידן כהן (7) (נועם כהן 77’), איתי רוטמן (6), אוראל דגני (5), שחר רוזן (6), תומר אלטמן (6) (גולן בני 77’), נדב נידם (5), ג’יימס אדניי (6) (קליי 71’), ג׳וסלין טאבי (6) (מתן גושה 88’), צ׳אפיוקה סונגה (5) (בוני אמיאן 71’) ושביט מזל (5).

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון (5), עמית כהן (4) (הריברטו טבארש 34’, 5), כארם ג׳אבר (4), איתי בן שבת (4), סאבא חוודג׳יאני (4) (דניס קוליקוב 34’, 5), רותם קלר (5), עזיז אואטרה (6) (יובל שדה 60’), מקסים פלקושצ׳נקו (5) (לואי חילף 60’), מאור לוי (5) (עומרי שמיר 74’), עוז בילו (6) ומתיאוס דאבו (5).