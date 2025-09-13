עם מהפך: קריית שמונה גברה 1:3 על בני ריינה

עירוני קריית שמונה הובילה על הפועל תל אביב והפסידה, אחר כך סיימה ב-0:0 מאכזב מול הפועל פתח תקווה – אך הערב (שבת) הצליחה להשיג ניצחון ראשון העונה בליגת העל עם מהפך ו-1:3 על מכבי בני ריינה במסגרת המחזור השלישי. שי ברדה גבר על חברו הטוב סלובודאן דראפיץ’, בדרך לשלוש נקודות חשובות לקראת ההמשך.

שתי הקבוצות הגיעו למעשה לאחר הפסד ותוצאת תיקו לפני פגרת הנבחרות, כשדווקא הקבוצה מהמגזר הייתה זו שעלתה על לוח התוצאות ראשונה. טעות של דניאל טננבאום עזרה לסער פדידה לכבוש מבישול של נבו שדו כבר בדקה השישית, אבל למוחמד אבו רומי היו תוכניות אחרות עבור המארחת באצטדיון נתניה, שעלתה עם הרכש החדש עלי מוסא בהרכב.

מי שהרשית עבור ק”ש גם נגד האדומים של אליניב ברדה בבלומפילד, עשה זאת שוב גם נגד גד עמוס עם גול בנגיחה (37’). בהמשך, שחקן ההתקפה נשאר בראש טוב, תרתי משמע, כשנגח פנימה את השני שלו ושל קריית שמונה כדי לקבוע מהפך בדקה ה-37. יש לציין כי ההובלה שעברה לברדה וחניכיו, הייתה לאחר שאלה שלטו כמעט לחלוטין במשחק.

מוחמד אבו רומי מאושר (ראובן שוורץ)

עם החזרה מההפסקה, אדריאן אוגריסה היה קרוב להגדיל את היתרון עבור הקבוצה הביתית, כשריינה לא הפסיקה לאבד כדורים בחלק האחורי. לק”ש הוקל עוד יותר בדקה ה-65 כשג’וניור פיוס הורחק באדום ישיר לאחר שתפס את אוגריסה, והפרואני מצידו קיבל הזדמנות נוספת לכבוש מהנקודה הלבנה כשהשחקנים של ברדה סחטו פנדל מנגיעת יד של עאיד חבשי. הפעם, אוגריסה לא פספס (72’) וקבע את תוצאת ההתמודדות.

במחזור הבא, עירוני ק”ש תצא לטדי למפגש לא פשוט (בלשון המעטה) מול בית”ר ירושלים. שם, זה כבר יהיה סיפור אחר בעבור הצפוניים. בצד השני, ריינה של דראפיץ’ תנסה לחגוג לראשונה מול העולה החדשה הפועל פתח תקווה וזאת במשחק ביתי באצטדיון גרין שבנוף הגליל.

מחצית ראשונה:

דקה 1: ק”ש “מארחת” את המשחק באצטדיון נתניה, אך אוהדיה עם קריאות "לא רוצים לשחק בנתניה" בתוספת לשלט, הבהירו את דעתם על העניין בפתיחת ההתמודדות.

השלט של אוהדי עירוני קריית שמונה נגד האירוח בנתניה (ראובן שוורץ)

דקה 6, שער! בני ריינה עלתה ל-0:1: מסירה רעה של דניאל טננבאום לא הגיעה לעובדיה דרוויש, החבורה של סלובודאן דראפיץ’ ניצלה זאת כהוגן כשסער פדידה כבש מתוך הרחבה מבישול של נבו שדו.

סער פדידה מכניע את דניאל טננבאום (ראובן שוורץ)

שחקני בני ריינה חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 14: כרטיס צהוב לק”ש – נמניה ליוביסבלייביץ' עצר את נבו שדו עם תפיסה ברורה ונכנס לפנקסו של השופט.

דקה 17: קרן של קריית שמונה עלתה עד לראשו של אדריאן אוגריסה, שנגח טוב וסחט הדיפה מגד עמוס.

עלי מוסא בפעולה (ראובן שוורץ)

שי בן דוד וכריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)

דקה 28, שער! עירוני ק”ש השוותה ל-1:1: יאיר מרדכי הגביהה כדור מצוין לרחבה, מוחמד אבו רומי עלה מעל כולם ונגח מצוין פנימה כדי לאזן את התוצאה בנתניה.

מוחמד אבו רומי חוגג (ראובן שוורץ)

שמחה אצל עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

דקה 33: בילאל שאהין שלח פנימה נהדר את אבו רומי, שיכול היה להשלים צמד, אך ניסה צ’יפ מול גד עמוס שהפעם היה שם בשביל לעצור. רק קרן לק”ש.

דקה 36: כרטיס צהוב לבני ריינה – פיראס אבו עקל ביצע עבירה כדי לעצור את עלי מוסא מלצאת למתפרצת, והוצהב בעקבות כך.

דקה 37, שער! עירוני ק”ש עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. מאותה בלטה פחות או יותר, הפעם שאהין היה אחראי על הרמה מצד שמאל לרחבה של עמוס, ומי אם לא אבו רומי היה שם שוב כדי לנגוח לרשת.

שחקני עירוני קריית שמונה שמחים עם אבו רומי (ראובן שוורץ)

חיוכים בצד של עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

דקה 40: כרטיס צהוב לבני ריינה – אנטוניו ספר נכנס בסאקו בנגורה וקיבל גם הוא את הצהוב מהשופט יוני קלז.

מחצית שנייה:

דקה 49: ק”ש המשיכה ביכולת הטובה אחרי המהפך גם עם החזרה מההפסקה. מהלך קבוצתי נפלא נגמר בבעיטה של כריסטיאן מרטינס מקצה הרחבה, אך העוצמה הייתה חלשה והלכה לידיים של גד עמוס.

דקה 53: אוגריסה עם החמצה גדולה. ריינה איבדה כדור במרכז השדה, החלוץ פרץ קדימה והתגבר על השומר שלו, אך בפעולה האחרונה פספס את המסגרת.

מוחמד אבו רומי עם הכדור (ראובן שוורץ)

שי ברדה (ראובן שוורץ)

דקה 61: ריינה הציגה מהלך דומה לשערים של ק”ש, הרמה מהאגף השמאלי הגיעה לראשו של אלקסה פייץ’ והנגיחה שלו הלכה החוצה.

דקה 65, כרטיס אדום לבני ריינה! הצרות של דראפיץ’ גדלות. ג’וניור פיוס איבד כדור לאוגריסה וגם הכשיל אותו בדרך לשער כשחקן אחרון – לשופט לא נותרה ברירה אלא להרחיקו.

ג'וניור פיוס מורחק (ראובן שוורץ)

ג'וניור פיוס בדרך לחדר ההלבשה (ראובן שוורץ)

דקה 68, פנדל לעירוני ק”ש! אוגריסה בעט כדור שפגע בידו של עאיד חבשי, אחרי בדיקת VAR השופט פסק לכדור עונשין מ-11 מטרים לזכות החבורה של שי ברדה.

דקה 68: כרטיס צהוב לבני ריינה – חבשי לא אהב את ההחלטה של השופט וגם לאור עבירת היד במהלך שהוביל לפנדל נגד קבוצתו, הוא הוצהב.

דקה 72, שער! עירוני ק”ש עלתה ל-1:3: אוגריסה שסחט את הפנדל גם ניגש לנקודה הלבנה, משם הכניע את עמוס עם כדור מדויק לפינה השמאלית.

גד עמוס נכנע מול אדריאן אוגריסה (ראובן שוורץ)

אדריאן אוגריסה מרוצה (ראובן שוורץ)

חגיגות השער השלישי של עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

דקה 74: כרטיס צהוב לבני ריינה – החבורה של דארפיץ’ מתחילה לאבד את זה? גם עמנואל בנדה נכנס לפנקס של השופט קלז.

דקה 80: כרטיס צהוב לעירוני ק”ש – אבו רומי ביצע עבירה לא פשוטה על עבדאללה ג’אבר כששניהם עלו לנגיחה, החלוץ שהרשית פעמיים במשחק הוצהב.

סעיד בסול מאוכזב (ראובן שוורץ)

ניצחון ליגה ראשון העונה לעירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

שחקני בני ריינה מתוסכלים (ראובן שוורץ)

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום [ציון 6], עובדיה דרויש [ציון 6], נמניה ליוביסבלייביץ' [ציון 6], שי בן דוד [ציון 6], בילאל שאהין [ציון 7], סאקו בנגורה [ציון 7], כריסטיאן מרטינס [ציון 6] (אופיר בנבנישתי [ציון 6], 64’), עלי מוסא [ציון 7] (אריאל שרצקי, 77’), יאיר מרדכי [ציון 7] (אביב אברהם, 87’), מוחמד אבו רומי [ציון 8] (גואן חלבי, 87’) ואדריאן אוגריסה [ציון 8].

הרכב בני ריינה: גד עמוס [ציון 5], עבדאללה ג’אבר [ציון 6], ג’וניור פיוס [ציון 3], מילאדין סטיבאנוביץ’ [ציון 5], עאיד חבשי [ציון 5] (מור ברמי, 83’), פיראס אבו עקל [ציון 5] (עמנואל בנדה [ציון 6], 57’), אלקסה פייץ’ [ציון 6], סער פדידה [ציון 7] (איהם מאטר, 77’), מוחמד שכר [ציון 5], אנטוניו ספר [ציון 6] (עלי אברהים, 83’) ונבו שדו [ציון 6] (רועי שוקרני [ציון 6], 57’).

השחקן המצטיין – מוחמד אבו רומי (עירוני ק”ש): כבש צמד שערים שהובילו למהפך במחצית הראשונה וממשיך ביכולת הנהדרת.

השחקן המאכזב – מוחמד שכר (בני ריינה): לא סיכן סיכון ממשי את השער והיה מצופה ממנו ליותר.