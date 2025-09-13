יום שבת, 13.09.2025 שעה 22:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

השני ברציפות: הפועל חיפה גברה 0:2 לבני סכנין

החבורה של גל אראל חזרה נהדר מפגרת הנבחרות, כאשר איסט ואופק ביטון המחליף בהופעת הבכורה קבעו את תוצאת המשחק. בכורה גם לחטואל, אוטנגה הורחק

|
אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)
אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)

אחרי שפגרת הנבחרות הסתיימה וכדורגל המועדונים חזר, המחזור השלישי בליגת העל יצא היום (שבת) לדרך, כאשר הפועל חיפה יצאה למשחק חוץ בדוחא אצל בני סכנין ויצאה ממנו עם ניצחון 0:2, שהוא השני ברציפות שלה.

בפתיחת המשחק המארחת הייתה עדיפה, כאשר המשחק התנהל מרחבה לרחבה ובקצב טוב, וככל שדקות המשחק חלפו גם קבוצתו של גל אראל נכנסה למשחק והחלה לאיים על השער. 

מי שבלט בשורות האורחת היה רועי זיקרי, אך הוא לא הצליח לעלות את קבוצתו ליתרון, כמו שאר השחקנים שהיו על כר הדשא. האירוע המשמעותי של המחצית הראשונה היה הרחקתו של גליד אוטנגה בדקה ה-44, לאחר שקיבל שני כרטיסים צהובים.

שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

בדקה ה-63, ובעקבות חילופים טובים של אראל, שהעלה מהספסל את אופק ביטון ורותם חטואל להופעת בכורה, קבוצתו עלתה ליתרון. ביטון קיבל את הכדור על סף הרחבה, וברגל ימין שלח כדור נהדר לחיבור שקבע 0:1.

כעבור 11 דקות המוליכה הכפילה את יתרונה, לאחר שג’בון איסט השתלט על ריבאונד וכבש מקרוב את ה-0:2. כאמור, זהו ניצחונה השני ברציפות של הפועל חיפה, שתגיע לדרבי המחזור הבא עם רוח גבית, בעוד יריבתה חזרה לקרקע לאחר הניצחון לפני פגרת הנבחרות.

הרכב בני סכנין: אבו ניל (6),אזוגי (5), גנטוס (5), אבו עביד (5) (עומר אבוהב (5), 84’), ברו'צ'יץ (4), עדן שמיר (4) (עומר קורסיה, 84’), אוטנגה (4), בושנאק (4) (אחמד טאהא (5), 46’), קדג'ו (4) (בסיל חורי, 55’, מוחמד בדראנה 70’), מריאניאן (4) ואיברהים (5).

הרכב הפועל חיפה: אנטמן (6), נאווי (6) (תמיר ארבל (5), 79’), לארי (5) (אופק ביטון (6), 56’), איסט (7), דיבה (6), מלול (6), פרבר (6) (רז’י אנדו, 70’), סבג (6), גומס (7), ברונו רדגר (6) (סרדל, 79’), זיקרי (5) (רותם חטואל (6), 56’).

השחקו המצטיין: סאנא גומז. בינגו של מגן שמאלי.

המשחקן המאכזב: גליד אוטנגה. ניצל מאדום ישיר וספג צהוב שני.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

דקה 15, מצב להפועל חיפה: רועי זיקרי נשאר לבד מול אבו ניל, אך האחרון סיפק הצלה טובה ומנע מהחלוץ לכבוש. גם את הריבאונד החמיץ זיקרי כשבעט החוצה.

דקה 17, שער שנפסל להפועל חיפה: רועי זיקרי קיבל את הכדור וכבש מתוך הרחבה, אך הקוון הרים את הדגל לנבדל ופסל את השער.

דקה 40, מצב לבני סכנין: ג’בייר בושנאק קיבל את הכדור באגף שמאל, ובעזרת רגל ימין בעט כדור טוב שנהדף על ידי ניב אנטמן.

נאור סבג מול עדן שמיר (עמרי שטיין)נאור סבג מול עדן שמיר (עמרי שטיין)

דקה 44, כרטיס אדום לגליד אוטנגה: לאחר שקיבל צהוב ראשון, אוטנגה ביצע עבירה שהובילה לכך שיגאל פריד שלף לו את הכרטיס הצהוב השני ואחריו את הכרטיס האדום, במה שהשאיר את בני סכנין בעשרה שחקנים.

גליד אוטנגה לאחר שהורחק (עמרי שטיין)גליד אוטנגה לאחר שהורחק (עמרי שטיין)

דקה 59, מצב להפועל חיפה: בליץ’ על השער של אבו ניל, כאשר שחקני הפועל חיפה עם מספר מצבים מסוכנים, אך הם לא הצליחו להכניס את הכדור לשער.

רותם חטואל (עמרי שטיין)רותם חטואל (עמרי שטיין)

דקה 63, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:1: אופק ביטון המחליף קיבל את הכדור על סף הרחבה, ובעזרת רגל ימין הלביש את הכדור לחיבור השער של אבו ניל וקבע יתרון לקבוצתו.

אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)

דקה 74, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:2: ג’בון אסיט השתלשט על ריבאונד ובעט את הכדור לשער של אבו ניל, במה שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:2.

גג'בון איסט ורותם חטואל חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */