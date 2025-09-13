השני ברציפות: הפועל חיפה גברה 0:2 לבני סכנין

אחרי שפגרת הנבחרות הסתיימה וכדורגל המועדונים חזר, המחזור השלישי בליגת העל יצא היום (שבת) לדרך, כאשר הפועל חיפה יצאה למשחק חוץ בדוחא אצל בני סכנין ויצאה ממנו עם ניצחון 0:2, שהוא השני ברציפות שלה.

בפתיחת המשחק המארחת הייתה עדיפה, כאשר המשחק התנהל מרחבה לרחבה ובקצב טוב, וככל שדקות המשחק חלפו גם קבוצתו של גל אראל נכנסה למשחק והחלה לאיים על השער.

מי שבלט בשורות האורחת היה רועי זיקרי, אך הוא לא הצליח לעלות את קבוצתו ליתרון, כמו שאר השחקנים שהיו על כר הדשא. האירוע המשמעותי של המחצית הראשונה היה הרחקתו של גליד אוטנגה בדקה ה-44, לאחר שקיבל שני כרטיסים צהובים.

שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

בדקה ה-63, ובעקבות חילופים טובים של אראל, שהעלה מהספסל את אופק ביטון ורותם חטואל להופעת בכורה, קבוצתו עלתה ליתרון. ביטון קיבל את הכדור על סף הרחבה, וברגל ימין שלח כדור נהדר לחיבור שקבע 0:1.

כעבור 11 דקות המוליכה הכפילה את יתרונה, לאחר שג’בון איסט השתלט על ריבאונד וכבש מקרוב את ה-0:2. כאמור, זהו ניצחונה השני ברציפות של הפועל חיפה, שתגיע לדרבי המחזור הבא עם רוח גבית, בעוד יריבתה חזרה לקרקע לאחר הניצחון לפני פגרת הנבחרות.

הרכב בני סכנין: אבו ניל (6),אזוגי (5), גנטוס (5), אבו עביד (5) (עומר אבוהב (5), 84’), ברו'צ'יץ (4), עדן שמיר (4) (עומר קורסיה, 84’), אוטנגה (4), בושנאק (4) (אחמד טאהא (5), 46’), קדג'ו (4) (בסיל חורי, 55’, מוחמד בדראנה 70’), מריאניאן (4) ואיברהים (5).

הרכב הפועל חיפה: אנטמן (6), נאווי (6) (תמיר ארבל (5), 79’), לארי (5) (אופק ביטון (6), 56’), איסט (7), דיבה (6), מלול (6), פרבר (6) (רז’י אנדו, 70’), סבג (6), גומס (7), ברונו רדגר (6) (סרדל, 79’), זיקרי (5) (רותם חטואל (6), 56’).

השחקו המצטיין: סאנא גומז. בינגו של מגן שמאלי.

המשחקן המאכזב: גליד אוטנגה. ניצל מאדום ישיר וספג צהוב שני.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

דקה 15, מצב להפועל חיפה: רועי זיקרי נשאר לבד מול אבו ניל, אך האחרון סיפק הצלה טובה ומנע מהחלוץ לכבוש. גם את הריבאונד החמיץ זיקרי כשבעט החוצה.

דקה 17, שער שנפסל להפועל חיפה: רועי זיקרי קיבל את הכדור וכבש מתוך הרחבה, אך הקוון הרים את הדגל לנבדל ופסל את השער.

דקה 40, מצב לבני סכנין: ג’בייר בושנאק קיבל את הכדור באגף שמאל, ובעזרת רגל ימין בעט כדור טוב שנהדף על ידי ניב אנטמן.

נאור סבג מול עדן שמיר (עמרי שטיין)

דקה 44, כרטיס אדום לגליד אוטנגה: לאחר שקיבל צהוב ראשון, אוטנגה ביצע עבירה שהובילה לכך שיגאל פריד שלף לו את הכרטיס הצהוב השני ואחריו את הכרטיס האדום, במה שהשאיר את בני סכנין בעשרה שחקנים.

גליד אוטנגה לאחר שהורחק (עמרי שטיין)

דקה 59, מצב להפועל חיפה: בליץ’ על השער של אבו ניל, כאשר שחקני הפועל חיפה עם מספר מצבים מסוכנים, אך הם לא הצליחו להכניס את הכדור לשער.

רותם חטואל (עמרי שטיין)

דקה 63, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:1: אופק ביטון המחליף קיבל את הכדור על סף הרחבה, ובעזרת רגל ימין הלביש את הכדור לחיבור השער של אבו ניל וקבע יתרון לקבוצתו.

אופק ביטון חוגג שער (עמרי שטיין)

דקה 74, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:2: ג’בון אסיט השתלשט על ריבאונד ובעט את הכדור לשער של אבו ניל, במה שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:2.

ג'בון איסט ורותם חטואל חוגגים (עמרי שטיין)