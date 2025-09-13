פתח לדניאל פרץ? המבורג הובסה 5:0 מול באיירן

באיירן מינכן המשיכה היום (שבת) בפתיחת העונה המושלמת שלה עם ניצחון מוחץ 0:5 על המבורג, במשחק במסגרת המחזור ה-3 של הבונדסליגה, שבו דניאל פרץ נותר שוב על הספסל ולא שותף. מי שפתח בין הקורות היה דניאל הוייר פרננדס, אך זה רשם הופעה לא טובה במיוחד כשספג ארבעה שערים כבר ב־29 הדקות הראשונות, תצוגה שעשויה לפתוח חלון הזדמנות לשוער הישראלי במשחקים הבאים.

באיירן מינכן – המבורג 0:5

סרג’ גנאברי העלה את באיירן ליתרון כבר בדקה ה־3, אלכסנדר פבלוביץ’ הכפיל בדקה ה־9 לאחר בישול של הארי קיין, והכוכב האנגלי עצמו כבש מהנקודה הלבנה בדקה ה־26. לואיס דיאס המשיך את החגיגה עם שער בדקה ה־29 מבישול של ג’ושוע קימיך, וקיין השלים צמד אישי בדקה ה־62 אחרי בישול של מייקל אוליסה.

הקבוצה של וינסנט קומפני שמרה על מאזן מושלם עם שלושה ניצחונות משלושת מחזורי הפתיחה, בעוד המבורג מסתבכת לאחר תיקו במחזור הראשון ושני הפסדים רצופים שמעמידים אותה בתחתית הטבלה.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

דניאל הוייר פרננדס (IMAGO)

היידנהיים – דורטמונד 2:0

דורטמונד המשיכה את פתיחת העונה החיובית שלה עם ניצחון שני ברציפות, שהעלה את מאזנם לשבע נקודות מתוך תשע אפשריות. המשחק קיבל תפנית מוקדמת כאשר בודו זביזבידאזה מהיידנהיים הורחק בכרטיס אדום כבר בדקה ה־22, והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. היתרון המספרי אפשר לדורטמונד לשלוט במשחק ולחפש את השערים.

בדקה ה־34 היה זה סרהו גיראסי שפרץ את הסכר והעלה את דורטמונד ליתרון. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, בדקה ה־45+6, מקסימיליאן בייר הכפיל וקבע 0:2 שנשמר עד לסיום.

אדיימי ובייר (IMAGO)

עבור היידנהיים מדובר בהמשך פתיחת עונה קשה מאוד, כשהיא נותרת ללא נקודות אחרי שלושה מחזורים ורושמת הפסד שלישי ברציפות. דורטמונד לעומת זאת תצא מהמשחק הזה עם הרבה ביטחון ותמשיך את המאבק בצמרת הליגה הגרמנית.

שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)

מיינץ – לייפציג 1:0

לייפציג רשמה ניצחון שני ברציפות בליגה הגרמנית, לאחר שגברה על מיינץ בחוץ. יוהאן בקאיוקו כבש את שער הניצחון בדקה ה־40 במשחק שהתנהל על מי מנוחות, בו לייפציג הייתה עדיפה ומסוכנת יותר לאורך רוב הדקות. מנגד, מיינץ נותרה ללא ניצחון מתחילת העונה וממשיכה לדשדש בתחתית.

ניס – נאנט 0:1

שתי הקבוצות הגיעו במגמות הפוכות למשחק, לאחר שניס הפסידה במשחקה האחרון ויריבתה ניצחה. במשחק עצמו התוצאות התהפכו, כאשר ז’רמי בוגה כבש בדקה ה-56 על מנת להעניק לקבוצתו שלוש נקודות חשובות שמעלות את מאזנה לשש נקודות כלליות. מנגד, נאנט רושמת הפסד שלישי ברציפות ותרצה להתאושש במחזור הבא.

תוצאות נוספות:

פרייבורג - שטוטגרט 1:3

אוניון ברלין - הופנהיים 4:2

וולפסבורג - קלן 3:3