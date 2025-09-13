יום שני, 15.09.2025 שעה 04:08
אופניים

ריקיטלו הבטיח את תואר הרוכב המצטיין הצעיר

היסטוריה בוואלטה אספנייה: אל מול העוינות הרוכב הבטיח את המקום ה-5 ויזכה בחולצה הלבנה לראשונה בתולדות הקבוצה. וגם: ההפגנות נגד ישראל המשיכו

|
מתיאו ריקיטלו (נועה ארנון)
מתיאו ריקיטלו (נועה ארנון)

היסטוריה בוואלטה אספניה: אל מול העוינות והמחאות ולעיתים על סף האלימות נגד קבוצת ישראל פרמייר טק, רוכב הקבוצה, מתיאו ריקיטלו עשה היסטורה היום (שבת) עבור עצמו ועבור קבוצתו, כשהוא מבטיח את תואר הרוכב המצטיין הצעיר.

ריקיטלו כבש היום את התואר בהופעה נפלאה על הפסגה האחרונה בשלב ה 20 של הוואלטה אספנה כאשר סיים ששי והבטיח את המקום החמישי בדירוג הכללי. מחר במדריד - יעלה על הבמה ויזכה בחולצה הלבנה - בפעם הראשונה בתולדות הקבוצה 

גם היום, בשלב ה 20 של הוואלטה, התרחשו הפגנות סוערות של פעילים פרו פלשתינאיים ששיבשו את המירוץ ואף הביאו את המארגנים להורות על מעקף כדי ״לדלג״ על פני קבוצת מוחים פרו פלשתינאים שהמתינו בהמשך.

בנוסף, היערכות  חסרת תקדים לקראת סיום הוואלטה במדריד, כאשר מחר יסתיים המירוץ במדריד, כשהמשטרה נערכת בהיקפים חסרי תקדים כדי להתמודד  עם גל המחאות.

מוקדם יותר, ההפגנות נגד ישראל המשיכו, כאשר בקילומטר ה- 127 של השלב הלפני האחרון במירוץ, התארגנה הפגנה בממדים גדולים על ידי מפגינים פרו פלסטיניים.

ההפגנה כה גדולה, עד אשר היא הביאה את המארגנים והמשטרה להורות לקבוצות לבצע מעקף כדי ״לדלג״ על המקום בו התקיימה המחאה, והמירוץ יחזור למסלולו המקורי בק״מ 134.

